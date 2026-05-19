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Trump revela que iba a atacar Irán este martes y que sus aliados árabes le pidieron frenarlo "dos o tres días"
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Trump revela que iba a atacar Irán este martes y que sus aliados árabes le pidieron frenarlo "dos o tres días"

Arabia Saudí, Catar y Emiratos convencieron al presidente de EEUU para aplazar la ofensiva mientras siguen las negociaciones con Teherán.

Israel Molina Gómez
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Una mujer reacciona al ver las ruinas de un edificio en una zona residencial de Teherán, (Irán), el 9 de abril de 2026, tras un ataque israelo-norteamericano.
Una mujer reacciona al ver las ruinas de un edificio en una zona residencial de Teherán, (Irán), el 9 de abril de 2026, tras un ataque israelo-norteamericano.Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Donald Trump aseguró este lunes que tenía previsto lanzar un ataque contra Irán este martes, pero que finalmente decidió aplazarlo temporalmente después de recibir presiones directas de varios de sus principales aliados en Oriente Próximo.

"Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos retrasarlo dos o tres días", explicó el presidente estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Según Trump, esos países consideran que todavía existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán y evitar así una nueva escalada militar en la región.

"Creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", afirmó.

Trump admite que ya había avisado a Israel

El presidente explicó además que la decisión ya ha sido comunicada a Israel y dejó claro que el aplazamiento podría ser únicamente temporal. "He retrasado el ataque por un breve período de tiempo. Con suerte quizás para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo", señaló.

Hasta ahora Trump no había reconocido públicamente que existiera una ofensiva militar prevista para este martes. La revelación supone además un nuevo salto en la tensión alrededor de Irán, después de semanas de negociaciones prácticamente bloqueadas entre Washington y Teherán.

Pese al aplazamiento, el mandatario estadounidense aseguró en Truth Social que ha ordenado a las Fuerzas Armadas permanecer preparadas "para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento" si las conversaciones fracasan.

El estrecho de Ormuz vuelve a preocupar al mundo

Las negociaciones entre ambos países siguen estancadas principalmente por las exigencias de Washington para limitar el programa nuclear iraní y frenar el enriquecimiento de uranio.

Irán ha rechazado reiteradamente esas condiciones y este lunes anunció que ha enviado una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes.

Mientras tanto, el temor internacional vuelve a centrarse en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del planeta para el comercio energético mundial.

La posibilidad de una nueva ofensiva militar y de un eventual bloqueo iraní del paso marítimo amenaza con provocar fuertes consecuencias económicas globales y nuevas turbulencias en los mercados energéticos.

Y Trump, de momento, parece haber decidido darle a la diplomacia apenas "dos o tres días" más.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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