Horror en California: al menos cinco muertos tras un tiroteo en la mayor mezquita de San Diego

Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos y, esta vez, con una comunidad religiosa en el punto de mira.

Al menos cinco personas han muerto este lunes en un ataque contra el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado californiano y uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad musulmana de la zona.

Entre los fallecidos se encuentran también los dos presuntos autores del tiroteo, dos jóvenes de entre 17 y 19 años que, según las primeras investigaciones del FBI, murieron por heridas de bala autoinfligidas.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, confirmó en rueda de prensa que las otras tres víctimas mortales eran adultos y detalló que uno de ellos era un guardia de seguridad que ayudó a contener la situación durante el ataque.

Un enorme despliegue policial alrededor de la mezquita

La alerta se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía, hora local, cuando la Policía recibió avisos sobre la presencia de un "tirador activo" en el área del Centro Islámico de San Diego, situado en el barrio de Clairemont.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales y medios estadounidenses muestran escenas de enorme tensión: familias abandonando apresuradamente el recinto, menores de edad evacuados de la mano y escoltados por agentes armados y un amplísimo despliegue policial alrededor de la mezquita.

Los cuerpos de los dos sospechosos fueron encontrados posteriormente dentro de un vehículo cerca del lugar del ataque.

"Esta investigación requerirá mucho trabajo durante los próximos días y semanas", aseguró Wahl, que insistió además en que las autoridades están analizando el caso como un posible crimen de odio "hasta que se demuestre lo contrario".

Crece la preocupación por los ataques contra musulmanes

El ataque se produce además en un contexto especialmente delicado en Estados Unidos, donde distintas organizaciones llevan meses alertando de un aumento de la violencia y los discursos de odio contra comunidades musulmanas y lugares de culto islámicos.

El Centro Islámico de San Diego no es una mezquita cualquiera dentro de California. Se trata del principal espacio religioso y comunitario musulmán del condado y un lugar habitual de reunión para cientos de familias.

"Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad musulmana", afirmó el jefe policial al cierre de su comparecencia.

Por el momento, las autoridades no han detallado el posible móvil del ataque ni si los dos jóvenes actuaron solos o mantenían vínculos con algún grupo extremista.