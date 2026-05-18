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Horror en California: al menos cinco muertos tras un tiroteo en la mayor mezquita de San Diego
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Horror en California: al menos cinco muertos tras un tiroteo en la mayor mezquita de San Diego

Dos de los fallecidos son los supuestos atacantes, de entre 17 y 19 años, mientras el FBI investiga el caso como posible crimen de odio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Despliegue policial en los alrededores del Centro Islámico en San Diego
Despliegue policial en los alrededores del Centro Islámico en San DiegoThe San Diego Union-Tribune via getty images

Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos y, esta vez, con una comunidad religiosa en el punto de mira.

Al menos cinco personas han muerto este lunes en un ataque contra el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado californiano y uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad musulmana de la zona.

Entre los fallecidos se encuentran también los dos presuntos autores del tiroteo, dos jóvenes de entre 17 y 19 años que, según las primeras investigaciones del FBI, murieron por heridas de bala autoinfligidas.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, confirmó en rueda de prensa que las otras tres víctimas mortales eran adultos y detalló que uno de ellos era un guardia de seguridad que ayudó a contener la situación durante el ataque.

Un enorme despliegue policial alrededor de la mezquita

La alerta se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía, hora local, cuando la Policía recibió avisos sobre la presencia de un "tirador activo" en el área del Centro Islámico de San Diego, situado en el barrio de Clairemont.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales y medios estadounidenses muestran escenas de enorme tensión: familias abandonando apresuradamente el recinto, menores de edad evacuados de la mano y escoltados por agentes armados y un amplísimo despliegue policial alrededor de la mezquita.

Los cuerpos de los dos sospechosos fueron encontrados posteriormente dentro de un vehículo cerca del lugar del ataque.

"Esta investigación requerirá mucho trabajo durante los próximos días y semanas", aseguró Wahl, que insistió además en que las autoridades están analizando el caso como un posible crimen de odio "hasta que se demuestre lo contrario".

Crece la preocupación por los ataques contra musulmanes

El ataque se produce además en un contexto especialmente delicado en Estados Unidos, donde distintas organizaciones llevan meses alertando de un aumento de la violencia y los discursos de odio contra comunidades musulmanas y lugares de culto islámicos.

El Centro Islámico de San Diego no es una mezquita cualquiera dentro de California. Se trata del principal espacio religioso y comunitario musulmán del condado y un lugar habitual de reunión para cientos de familias.

"Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad musulmana", afirmó el jefe policial al cierre de su comparecencia.

Por el momento, las autoridades no han detallado el posible móvil del ataque ni si los dos jóvenes actuaron solos o mantenían vínculos con algún grupo extremista.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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