Todas las claves del Gobierno (y las señales que nos manda Sánchez)

Hacer el Gobierno es la primera señal que manda un nuevo presidente a todo el país. Es la materialización de lo que piensa, el equipo con el que piensa jugar en el mareante partido político que vive España. Y Pedro Sánchez ya tiene el suyo desde este miércoles.

Y ha querido arranca haciendo historia: el primer Gobierno de España con más mujeres (11) que hombres (7). Sánchez siempre se ha definido como feminista y ha logrado superar a José Luis Rodríguez Zapatero -el único presidente que había tenido Gobiernos paritarios-. Y lo hace en esta España en la que las mujeres han dejado claro que las cosas tienen que cambiar y que llenaron las calles el 8-M.

Una señal muy clara: se recupera el Ministerio de Igualdad y además con el rango de Vicepresidencia. Lo llevará Carmen Calvo, exministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, gran apoyo de Pedro Sánchez en las primarias y la 'número dos' a partir de ahora del Ejecutivo. Además, solo existirá esa vicepresidencia. Será el gran poder en La Moncloa por debajo del presidente.

Además, la portavoz de este Gobierno será Isabel Celaá, exconsejera en Euskadi cuando Patxi López era lehendakari. Una mujer de la confianza de Sánchez, muy respetada en la comunidad educativa y que además estuvo en los momentos más duros con Sánchez, al ser la presidenta de la Comisión de Garantías del PSOE durante el 1-O.

Las mujeres toman las riendas de departamentos tradicionalmente llevados por hombres, con peso de Estado. Es el caso de Margarita Robles (Defensa), Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda) y Dolores Delgado (Justicia), entre otras. Pero es que además muchas han impregnado toda su actividad política con el mensaje de la igualdad en primer plano como Carmen Montón (Sanidad) y Calvo (Vicepresidencia). Pase lo que pase, este Gobierno ya ha hecho historia.

Sánchez también ha sido muy contundente con la elección de sus ministros para mandar un mensaje de tranquilidad a la UE. El presidente es consciente del momento de inestabilidad que vive el sur de Europa y el miedo que despierta la situación de Italia en Bruselas. La señal ha sido clara: España no es Italia.

Ese mensaje llega desde el propio departamento de Economía, con Calviño. No es nada más y nada menos que la directora de presupuestos de la Comisión Europea. Una mujer con experiencia y que conoce (y a la que conocen) en toda la UE. Las instituciones europeas y los empresarios han respirado cuando han escuchado su nombre. Hasta la propia presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, la ha felicitado por Twitter. Esa cercanía con el establishment la compagina también con su marcado carácter socialista, heredado de su padre, el histórico José María Calviño -primer director de RTVE de la era de Felipe González-.

Many thanks to the dream team @EU_Budget. It has been an honour to work with you. We can be proud of what has been achieved in these years thanks to your hard work, professionalism & comitment. I wish you lots of success in making the #EUbudget contribute to the #FutureofEurope https://t.co/UnrstP0p2l