Todo evento que se precie cuenta con un buen menú. Y la histórica reunión entre el líder estadounidense, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-Un, no iba a ser menos.

Acompañados por sus delegaciones, tras las dos tandas de reuniones, Trump y Kim han degustado un menú especialmente preparado para la ocasión en el que se han combinado platos coreanos, malayos e internacionales.

Entre las entradas había cocktail de langostinos con ensalada de aguacate, kerabu (un plato malayo a base de arroz) con mango verde y salsa de lima y miel y un "oiseon" de pulpo fresco o pepino relleno coreano. Entre los principales había costilla de res con patatas y brócoli al vapor y salsa de vino tinto, cerdo agridulce y arroz frito Tangzhou con salsa de chile cacera y Daegu Jorim (plato coreano de bacalao braseado con salsa de soja) y vegetales asiáticos.

Más allá del menú, la cumbre deja un momentazo: el protagonizado por exjugador de la NBA Dennis Rodman, quien ha llorado al hablar sobre la cumbre. El mítico ala-pívot de los Chicago Bulls, quien ha visitado Corea del Norte en cinco ocasiones y afirma mantener amistad con Kim, ha dicho en la Cadena CNN que desea que la cumbre sea todo un "éxito" y se mostró "feliz por ser parte de esto", porque "lo merezco".

Dennis Rodman is on CNN from Singapore right now wearing a MAGA hat. "I got @PotCoin here helping me out." pic.twitter.com/GTkOBRLqfF