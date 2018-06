Rajoy llega 50 minutos tarde a su primer día de trabajo como registrador

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llegado tarde a su primer día de trabajo en el Registro de Santa Pola (Alicante). Según los periodistas que estaban apostados ante la puerta de la oficina, su jornada de trabajo empezaba a las 9 de la mañana de este miércoles, pero se ha retrasado en su llegada, hasta 50 minutos. Eso sí, dos horas antes el líder popular, que el pasado día 15 renunció a su escaño en el Congreso, se ha ejercitado por el paseo marítimo de Alicante y ha tomado un desayuno en la zona.

"El político del PP se ha cruzado con numerosas personas que, al igual que él, se ejercitaban a esa hora por ese privilegiado espacio frente al Mediterráneo", afina la Agencia EFE.

Rajoy, que hoy lucía camisa blanca y sin corbata, llegó ayer a este municipio costero para tomar posesión de su plaza de titular en el Registro de la Propiedad número 1 de la localidad (hay dos registros) y conocer a los siete empleados que le ayudarán en su nueva tarea, que finaliza a las cinco de la tarde. Estuvo acompañado todo el tiempo por Francisco Riquelme, quien durante los últimos 28 años ha ocupado interinamente la plaza del expresidente en la localidad alicantina. Rajoy sólo estuvo dos años activo en este destino.

Rajoy, que ha atendido a la prensa congregada ante el registro, no ha querido valorar la carrera sucesoria dentro del PP, con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal como principales aspirantes. "No tengo muchas más cosas de las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba", ha dicho antes de afirmar que no está nervioso ante el primer día laboral tras su etapa en Moncloa.