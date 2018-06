La joven filipina Paulo Adrian Bataller no suele escribir en Facebook, pero este miércoles no le quedó más remedio que hacerlo. Estaba indignada por haber sido víctima de la transfobia en un establecimiento de H&M y quiso contarlo con pelos y señales. Su alegato ha llegado hasta la compañía sueca, que le ha pedido perdón.

A una semana del Día Internacional del Orgullo LGBT, la joven transgénero sufrió en primera persona la discriminación que tanto abunda en Filipinas. "Cada día paso por [el centro comercial] Gateway cuando vuelvo a casa y hoy decidí entrar a H&M porque están de rebajas y próximamente iré a la playa. Por eso cogí un bañador y cuando iba a probámelo, un empleado no me dejó entrar en el probador", escribe en su publicación, con más de 4.000 reacciones y cerca de 1.000 compartidos.

El empleado le dijo que no era un traje adecuado para un chico y no consiguió que se lo dejasen probar. "Como alguien que trabaja en la industria de la moda, estoy profundamente decepcionada. Nadie debería prohibir a nadie probarse o comprar las prendas que quieran, independientemente de su género. "Fíjate que la persona que no me dejó probar el bañador era homosexual y pensé que sería más comprensivo. Sin embargo, él sólo alzó la voz y enfatizó que yo era un hombre. Como alguien que se identifica como una mujer, esto es muy hiriente y ofensivo", explica.