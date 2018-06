"Ángel, no tengo palabras para decirte esto, pero aun así lo voy a contar". Así comienza Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato de Gabriel, la carta dirigida a su expareja, el padre del pequeño, en la que le pide perdón por lo que hizo y lo justifica afirmando que se trató de un "accidente".

"No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí. Entiendo que no me creas, porque es lo más normal, y no tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo", prosigue.

"Dicen que todo fue premeditado, pero no es así. Lo que pasó es que no pude sacar fuerzas para decirlo", insiste la asesina confesa de Gabriel, quien dice que se metió "en una bola cada vez más grande" y que, además, "tomaba pastillas".

En la misiva, Quezada afirma no importarle tener que pasar el resto de su vida en prisión y asegura lamentar "todo el daño" que ha hecho a Ángel y a Patricia, padres del pequeño. "Lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel, a ti y a Patricia y a todos los familiares", indica Ana Julia, quien termina su carta reclamando "de todo corazón" el perdón de los padres. "Espero que algún día, en vuestro corazón, me perdonéis".

