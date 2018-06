Jorge Trias Sagnier: "Rajoy cobraba sobresueldos"

En 2013 decidió denunciar el pago de sobresueldos en el PP. Y su vida cambió para siempre. El abogado y exdiputado del PP fue amigo de Luis Bárcenas, quien le enseñó sus famosos papeles y de los que guardó una fotocopia. Y se reunió varias veces con Mariano Rajoy para hablar sobre Gürtel.

Ahora, cosas de la vida, publica sus experiencias en El baile de la corrupción (Ediciones B) a la misma vez que Rajoy ha caído políticamente tras la sentencia sobre el caso Gürtel y Bárcenas ha vuelto a la cárcel. Es un testigo privilegiado de lo que pasó en las entrañas populares. Trias Sagnier (Barcelona, 1948) se queja de la campaña que hizo el PP contra él, que le llevó hasta tener que cerrar su despacho de abogados. Un partido, al que perteneció, azotado por la "corrupción sistémica".

El lanzamiento del libro coincide con la caída del Gobierno de Mariano Rajoy...

Una cuestión del destino.

¿Es el PP un partido corrupto?

Está azotado por una corrupción sistémica. Tiene que sufrir una catarsis interna y quitarse de en medio a todas las personas que hayan estado implicadas en cobros atípicos y en casos de corrupción. El Partido Popular se había configurado a lo largo de los años como una oficina de colocación. Nunca dejaba desamparadas a las personas que se ajustaban al argumentario.

¿Conocía Rajoy el caso Gürtel antes de que se publicara en los medios?

Es imposible que no conociese la trama de financiación irregular del PP un señor que ha ocupado toda la escala de cargos. Y en el año 2000, cuando se consigue la mayoría absoluta, él era el vicesecretario general y el encargado de la campaña y de suministrar todos los medios necesarios para obtener el triunfo. Es más, es el que nombra a un hombre de su confianza tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Por lo tanto, ¿conocía esa financiación irregular Rajoy?

Es que si no la conocía, es peor. Entonces era un incompetente. Un señor que dirige un partido que es como una gran empresa y no sabe lo que se está cociendo... Lo primero de lo que tienes que ocuparte es de cómo se organiza esa estructura. Es evidente que él, el secretario general y el tesorero son los principales responsables.

Se reunió con Rajoy para hablar del caso Gürtel...

Sí.

¿Y qué le decía?

Su preocupación principal era qué podía haber en las cajas que había incautado la Policía. Y otra era que esto pasase con el menor daño posible. Siempre le insistí en que se debía llevar a fondo la investigación y que no se debía interferir en la que llevaba el juez Pedreira. Era de puertas abiertas este magistrado, a este juez le podía ir a ver quien quisiera, recibía a todo el mundo.

PRM

La siguiente pregunta que se hace uno es: ¿qué hace Trías hablando con el juez Pedreira?

Estaba apartado ya de la política. Cuando se hizo cargo Pedreira, se lanzan desde el PP contra él diciendo que es un juez socialista y que no había objetividad. Yo conocía a Pedreira de cuando había estado de letrado en el ayuntamiento de Madrid en la época de Tierno Galván y de Juan Barranco. Ya siendo juez, había absuelto en un caso a unos imputados del PP. En cambio, en otro condenó a imputados del PSOE. Yo dije 'malamente puede ser un juez parcial y tenga inquina al PP cuando ha ocurrido lo contrario'. Me llamó, me dio las gracias y quedamos en vernos.

En la segunda vez que me vi con él, almorzando en El Horno de Santa Teresa, me dijo que me agradecería que transmitiese a la cúpula del PP de que estaba molesto porque le llegaban muchos recados de personas que estaban implicadas, imputadas y preocupadas por la instrucción que había iniciado Baltasar Garzón. Eso es de los más inaudito: la campaña contra Garzón y que a día de hoy la única condena firme ratificada por el Supremo es la del juez.

A Rajoy le preocupaba lo que había en las cajas incautadas y que esto pasase con el menor daño

¿Cobró el señor Rajoy en sobres?

Los cobros figuran en la contabilidad B. No sé si fueron en sobres o cómo, pero si es auténtica y esos pagos son auténticos, es evidente que cobró. Pone M. Rajoy, Mariano R., MR, trajes Mariano Rajoy, corbatas Mariano Rajoy, pago de determinadas mensualidades... A mí no me cabe la menor duda.

¿De que cobró?

Él y una serie de personas del PP cobraban sobresueldos.

¿Usted era muy amigo de Bárcenas?

Era de Luis Fraga, él me presenta a Luis Bárcenas. Y realmente tuve una buena sintonía con él. Incluso hicimos una expedición a Siberia, inolvidable, y una más pequeña para subir el pico Mulleres en los Pirineos.

¿Se imaginaba que estaba Bárcenas robando dinero? ¿No le extrañaba si iban juntos a Siberia con el sueldo de tesorero?

Vamos a ver, tenía un sueldo muy alto. Cobraba doscientos y pico mil euros anuales. Nos explicaba que dirigía un fondo e incluso a mí y a sus abogados nos enseñó una auditoría de PricewaterhouseCoopers donde se explicaba perfectamente el origen de su fortuna. Jamás pensé que percibiese cantidades ilegítimas. El tesorero de un partido lo que sí tiene es información privilegiada. Si la había utilizado para hacer inversiones, es otra cuestión que no tiene nada que ver con cobrar comisiones. La certeza de que lo hizo la he tenido el 24 de mayo de 2018, cuando he leído la sentencia de Gürtel. Hasta entonces he creído que los cincuenta y tantos millones de Suiza -que fue una sorpresa que desconocía- no eran solo suyos. Ahora parece que las cosas están más claras. Siempre creí que era un dinero B, en negro, ilegítimo que se repartía entre varios cargos del PP.

¿Siguen siendo amigos?

Desde que publiqué el artículo en El País en enero de 2013 no he vuelto a verlo. Lo vi una vez a través del plasma en el juicio de Toledo por la demanda de María Dolores de Cospedal. Fue una cosa entre trágica y cómica, estaba él en la prisión, y dije 'me alegro de verte'. No había oído su declaración antes en la que dijo que yo era un traidor. Es que no se han dado cuenta es que los que traicionaron a los militantes del PP y a los ciudadanos han sido ellos.

Bárcenas me enseñó los papeles y yo me guardé una fotocopia

¿Cuándo vio por primera vez los papeles de Bárcenas?

Me los enseñó él. Cuando te muestran un documento así no es inocente. Me dijo que qué opinaba. Los estuve leyendo y dije que no creía que hubiese delito fiscal, pero que me parecía un monumental escándalo político. Me los dejé y se los devolví por la tarde. Los había enseñado antes a algunas personas de forma fragmentaria. Me guardé una fotocopia, decidí dárselos a Gerardo Viada (abogado de El País) y preguntarle porque no sabía bien lo que hacer con aquello. Desde luego, no iba a destruirlos.

¿Y por qué decide filtrarlos?

Llega un momento en el que me parecía escandaloso lo que estaba ocurriendo y que debía conocerse. Un partido no podía seguir nutriéndose de esa ignominia.

¿Bárcenas manipuló alguno de los apuntes?

Eso figura en el dictamen que hicieron los peritos calígrafos por encargo de El País. La famosa página 14. Creo que si fuese el juez o el responsable de esta investigación, expulsaría del proceso la página 14. Es la única que no coincide, está fuera de lugar.

Era la parte que correspondía a Cospedal...

Figura un pago de Cospedal y otro de Mariano Rajoy -este último es intranscendente porque figura en muchos otros con anterioridad-.

El PP hizo una campaña de desprestigio contra mí

Dice que usted ha pagado un gran precio por todo esto.

Enorme.

¿Qué represalias tomó el PP contra usted?

Hicieron una campaña de desprestigio a través de las terminales mediáticas que controlaban. Mi despacho se fue viniendo abajo, lo trasladé de la calle Almagro a donde vivía en la calle Antonio Maura. En el años 2016 vi que esto no tenía ningún sentido y que no tenía contenido. No sabía qué hacer para remontarlo.

¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho?

No, aunque probablemente algunas cosas las hubiere hecho mejor. Me habría cubierto más las espaldas. No tuve ningún plan.

PRM

¿Ha recibido amenazas?

Ninguna, pero sí una campaña de desprestigio y de deshonor. No he sentido jamás peligrar mi seguridad física.

¿Cómo era Bárcenas en el trato personal?

Una persona muy afable, muy buen compañero, siempre dispuesto a echar una mano en la montaña, que es donde se conoce de verdad a las personas. Tienes que habitar a veces en cubículos muy pequeños. En Siberia incluso echaba una mano a uno de los guías. Y de una resistencia física tremenda: bajó de la subida del monte Beluja con una raja en el muslo tremenda, infectada. Como no teníamos esparadrapo se la envolvió con cinta americana. Cuando llegamos a Madrid, la pierna estaba... y jamás le oí una sola queja.

Con todos estos escándalos, ¿el PP está llamado a desaparecer?

Creo que no si hace ahora esta transición y sale un presidente o presidenta capaz de hacer una catarsis y una limpia. Dependerá también de muchos factores, de si Cs va para arriba o para abajo. Creo que el número de votos entre los dos partidos sería parecido y el PSOE ha subido muchísimo. Lo que van a desaparecer es todas las personas que salen en esta historia.

Creo que ganará Sáenz de Santamaría

¿Y quién es su favorito en el congreso del PP?

No milito en el PP. Casado es el que representa más aire fresco, pero tiene el lastre del máster. Ha conseguido cinco mil avales, eh. Pero creo que Santamaría ganará.

Siendo amigo de Bárcenas, ¿nunca le tentaron para participar en la trama de corrupción?

A mí no. El dinero público para mí es sagrado.

¿A quién votará en las próximas elecciones?

Si fueran ahora mismo, al PSOE, a Pedro Sánchez. Me parece una obra maestra lo que ha hecho en el sentido de regeneración democrática. Cuando se hizo pública la sentencia, un político con dignidad tenía que haber presentado su dimisión. No lo hizo Rajoy en detrimento de su propio partido porque ahora estaría gobernando el PP con Soraya Sáenz de Santamaría.