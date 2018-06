Estupefacción con la restauración que se ha hecho de esta escultura del siglo XVI en Navarra

Cecilia Giménez, contigo empezó todo. La autora del Ecce Homo abrió el camino y en la capilla de San Jorge de la Iglesia de San Miguel de Estella, en Navarra, ha vuelto a ocurrir.

Lo ha compartido el usuario de Twitter @alejandrofalce, que ha publicado la imagen del antes y del después de la escultura policromada del siglo XVI antes y después de la restauración que, según afirma, hace que la figura esté "irrecuperable".

Los comentarios al tuit son de absoluta estupefacción ante lo sucedido:

Encima estoy en Estella ahora, esto no me lo pierdo, mañana mismo voy a verlo, porque si no, no me lo creo pic.twitter.com/wnLlJEl0BL