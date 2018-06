¿Se te puede caer el pelo por estrés?

Peter Dazeley / Getty Images

Todo el mundo ha sufrido estrés en algún momento de su vida. Las obligaciones de la vida personal y profesional, enfermedades y los traumas pueden causar estragos en tu salud mental.

En ocasiones, ese estrés puede hacer que tu organismo reaccione de modos frustrantes y sonrojantes, en forma de uñas quebradizas, brotes de acné o caída del pelo.

¿Qué es lo que pasa?

El tipo de caída de pelo que deriva del estrés físico y emocional se llama efluvio telógeno, un problema por el que un estrés excesivo provoca que los folículos pilosos del cuero cabelludo comiencen un periodo de reposo. Como consecuencia, el pelo se empieza a caer, lo que causa que la cabellera claree, y, en ocasiones, de forma más evidente en algunas zonas determinadas del cuero cabelludo.

"El folículo piloso tiene su propio ciclo vital: fase de crecimiento, de transición, de reposo y de expulsión", explica la doctora Julia Tzu, especialista en dermatología, fundadora y directora médica de la clínica Wall Street Dermatology. El estrés altera el porcentaje de pelos que se encuentran en la fase de crecimiento y los sitúa en la fase telógena o de reposo.

"Nadie comprende realmente el complejo mecanismo biológico que rige el ciclo del pelo. Lo que se sabe es que el estrés altera este ciclo y hace que los pelos entren en fase telógena", señala.

Sin embargo, esto no tiene por qué suponer un daño irreversible. Según la doctora Lauren Ploch, dermatóloga de la Georgia Dermatology and Skin Cancer Center, el efluvio telógeno no siempre provoca la caída permanente del pelo ni calvicie.

"La calvicie completa no llega a producirse a no ser que haya un proceso inflamatorio subyacente", como es el caso de la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída de pelo en forma de parches y que puede estar desencadenada por estrés grave.

La caída de pelo no se nota inmediatamente después de una situación demasiado estresante. "El efluvio telógeno suele producirse a lo largo de los primeros tres meses tras el suceso estresante. Normalmente la caída de pelo es un síntoma de que está creciendo pelo nuevo en la zona de la caída, de modo que este pelo nuevo tendría que verse de forma clara de tres a seis meses tras la caída", explica Ploch.