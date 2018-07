Andrés Manuel López Obrador, candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha ganado las elecciones en México tras hacerse con entre el 53 y el 53,8% de los votos, según el Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Los rivales de López Obrador no han tardado en reconocer su victoria al cierre de los colegios electorales y a la vista de los sondeos. Tanto el candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, como el conservador Ricardo Anaya, del Partido de Acción Nacional (PAN) y el independiente Jaime Rodríguez han felicitado al candidato de Morena. El reconocimiento tan rápido de la victoria de un adversarios constituye un hecho sin precedentes en las elecciones mexicanas.

"No les voy a fallar", ha prometido el ganador, que lleva a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en su historia reciente. Esta misma idea la ha transmitido a través de Twitter:

"Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica", ha dicho exultante López Obrador, de 64 años, acompañado de su esposa e hijos, ante decenas de miles de simpatizantes que lo ovacionaron en el emblemático zócalo (plaza central) de la capital económica.

AFP El nuevo presidente de México, López Obrador.

"Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México", ha dicho mientras la multitud coreaba "¡sí se pudo, sí se pudo!".

En su tercer intento consecutivo de alcanzar la presidencia, AMLO, como se lo conoce entre los mexicanos, se presentó como el candidato antisistema y obtuvo más de 53% de los votos, según estimaciones oficiales.

Más de treinta puntos por delante de su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano). José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), aparece muy por detrás en un tercer lugar.

"Necesitábamos un cambio verdadero", ha celebrado José Gutiérrez, de 44 años, en el cuartel de campaña de López Obrador.

López Obrador supo capitalizar el hartazgo y el ansia de cambio en México ante una violencia y corrupción disparadas durante el sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su ambicioso proyecto de nación 2018-2024 que inicia cuando asuma el 1 de diciembre, López Obrador pretende un rescate del campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno "austero, sin lujos ni privilegios" y reducir sueldos de altos funcionarios públicos hasta en un 50%.

AFP El nuevo presidente mexicano celebra su victoria.

Todo para incrementar programas sociales y reducir la pobreza en México, que alcanza a más de 53 millones de personas y más de siete millones viviendo en pobreza extrema.

El problema es que muchos mexicanos y analistas le critican una falta de propuestas concretas, bajo una retórica "populista" que podría conducir al país por la misma senda de Venezuela.

"El principal reto genérico que tendrá López Obrador es cumplir lo que prometió y prometió una utopía (...) Milagros no va a poder hacer", ha apuntado el historiador mexicano José Antonio Crespo.

Incluso muchos mexicanos que lo han votado tienen dudas sobre su programa. Pero la necesidad de un cambio era latente.

Una de las mayores interrogantes es la relación de AMLO con el presidente estadounidense Donald Trump y sobre todo, cómo dos modelos tan antagónicos funcionarán a ambos lados del Río Bravo, en temas tan vitales para ambos como migración y negociaciones hacia un renovado Tratado de Libre Comercio.

De momento, Trump ha asegurado que "está deseoso de trabajar" con él. "Hay mucho por hacer que beneficiará a Estados Unidos y a México", ha tuiteado Trump, cuya política antiinmigrantes y contra el libre comercio ha hundido la relación bilateral.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!