EN DIRECTO: El PP elige a su nuevo líder

Hoy es el día. Los candidatos a presidir el Partido Popular (PP) -que hasta hace un mes estaba al frente del Gobierno de España y se las prometía felices con los presupuestos aprobados-, se enfrentan este jueves a las primarias de las que debe salir un nuevo líder, tras la marcha de Mariano Rajoy. La incógnita no sólo es quién puede ganar sino cómo funcionará el proceso, inédito en el principal partido de la derecha de este país.

A priori no hay un favorito claro. Ahora, por primera vez, los militantes votarán entre los aspirantes y, luego, el nuevo presidente se decidirá de manera definitiva en un congreso. Seis son los posibles sucesores de Rajoy: Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes. Los tres primeros son los que mejor situados se encuentran en las encuestas. Los dos más votados serán los que pasen hoy a la siguiente ronda. Para votar se han inscrito 66.706, algo menos del 8% por ciento de los afiliados del partido.

Este es el minuto a minuto de un día histórico para el PP, el partido más votado en las últimas elecciones generales, con el 33,03% de los sufragios.

10.15. Rajoy no votará

Mariano Rajoy no participará en la votaciones de los precandidatos para elegir a su sucesor al frente de la Presidencia del Partido Popular, ya que todos han sido leales colaboradores suyos y considera que "no sería justo privilegiar" a uno de ellos sobre los demás.

EFE

10.32. Los últimos mensajes de los principales candidatos

Hemos recorrido 12.000 kilómetros para participar en más de 30 actos y explicar a los afiliados y militantes nuestro proyecto de unidad y futuro, en el que caben todos porque lo más importante es el @PPopular. Muchas gracias por vuestro apoyo. #PrimeroElPP #YoApoyoACospedal pic.twitter.com/PlxJjBtpMa — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 4 de julio de 2018

Mañana contamos con todos, es momento de votar con ilusión #IlusiónPorElFuturo 🇪🇸 pic.twitter.com/FBVWXL0g7c — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 4 de julio de 2018

Hoy es un día histórico para el @PPopular y para #España. Hoy eliges el partido que quieres. Animo a todos los inscritos a que voten con total libertad. Recuerda que puedes votar en tu sede de 09:30h a 20:30h pic.twitter.com/6IuMoUL2sT — JM García-Margallo (@MargalloJm) 5 de julio de 2018

10.48. El voto temprareno de Cabanes

https://o.aolcdn.com/images/dims?crop=5000%2C3333%2C0%2C0&quality=85&format=jpg&resize=630%2C420&image_uri=http%3A%2F%2Fo.aolcdn.com%2Fhss%2Fstorage%2Fmidas%2F93ee685a39037887328e87e0eb6b9558%2F206505438%2F636663841470545816.jpg&client=a1acac3e1b3290917d92&signature=60267f467471c2a88915510c726335f184b7c7bc Natxo Francés / EFE

10.54. Cospedal empieza el día cervantina

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

10.56. Una jornada "fundamental", según García Escudero

El presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha calificado este jueves de "fundamental" la participación de afiliados del partido en la elección del candidato a presidir el PP, pese a reconocer que la cifra de inscritos es "muy baja". García Escudero ha llegado a la sede del PP del distrito de Chamartín para depositar su voto. "Yo apoyo a todos los candidatos, a quienes he acompañado en campaña, y nunca he manifestado mi apoyo porque es una cosa secreta, particular", ha indicado el también presidente del Senado.

10.58. Estos son los horarios de votación

Según los horarios facilitados por el PP, los candidatos votarán por el siguiente orden: A las 9:30 ya ha depositado su voto Elio Cabanes en La Font de la Figuera; a las 12:00 lo hará Pablo Casado en la sede del PP del Distrito de Salamanca en Madrid; a las 12:30, José Ramón García Hernández, en Avila y a la misma hora, Soraya Sáenz de Santamaría, en el mismo lugar que Pablo Casado; a las 13:00 horas votarán María Dolores de Cospedal y José Manuel García-Margallo. La primera lo hará en Albacete y el segundo, en Jávea.

10.59. La voz de Iñaki de esta mañana, sobre el PP

11.03. Así son las papeletas

Lo cuenta Constanza Lambertucci, de El País.

En la sede del @pptetuan, desde las 9.30 están las papeletas listas para las #PrimariasPP https://t.co/vcz2JEHy2A Una hoja en la pared indica los nombres de los precandidatos entre los que los afiliados podrán elegir pic.twitter.com/Q0FVVUEbWM — ConstanzaLambertucci (@CotiLambertucci) 5 de julio de 2018

11.05. Si aún tienes dudas sobre el proceso...

... lo mejor es que repases el análisis de nuestro compañero Antonio Ruiz Valdivia, La gran guerra 'popular'.

EL HUFFPOST

11.09. Errores de "principiantes"

Después de votar en Font de la Figuera (Comunidad Valenciana), el precandidato a liderar el PP Elio Cabanes ha responido a las preguntas de varios periodistas congregados en el lugar. "Creo que hemos sido principiantes y hemos cometido errores. La próxima vez lo haremos mejor", ha reconocido. Cabanes ha agradecido que se abra un proceso de votación de este tipo y espera que el PP salga reforzado.

11.12. Toca explicar lo nuevo

Como el PP afronta hoy un proceso desconocido, toca explicarlo bien a los militantes. Personal de cada sede está explicando a los votantes lo que debe hacer, informa Radio 5. Los instritos votarán en dos urnas, una para elegir al que quieren que sea presidente del partido y otra para designar a los compromisarios de cada circunscripción en el congreso extraordinario del PP del 20 y 21 de julio. Entre los dos candidatos a la presidencia que obtengan más votos, los compromisarios tendrían que elegir al nuevo líder, lo que no garantiza que el que resulte primero sea el elegido finalmente si la distancia es ajustada. El horario de votación es de 9.00 horas a 20.30 horas.

11.16. "Complementarios"

Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia y presidente del Partido Popular en la misma comunidad, ha señalado que un consenso entre los precandidatos a la Presidencia del PP después de la elección del líder de la formación "sería ideal" y que Cospedal, Sáenz de Santamaría y Casado "se complementan muy bien". No obstante, ha evitado posicionarse por uno de estos para no "influir" sobre los militantes que van a votar, informa Europa Press.

11.24. Empieza el goteo de votos de líderes regionales

Animo a todos los inscritos del @PP_Asturias a que acudan a sus Juntas Locales para participar en la elección de hoy. Un proceso democrático y pulcro en el que, con absoluta libertad, los afiliados decimos cuál creemos que es la mejor opción para presidir el @PPopular pic.twitter.com/CGemjuYctg — Mercedes Fernández (@cherines_pp) 5 de julio de 2018

🗳Nuestro Presidente Juan Vivas votando en la Asamblea de hoy #JuntosHacemosHistoria pic.twitter.com/5PcuPPiqlb — Populares Ceuta (@PopularesCeuta) 5 de julio de 2018

11.26. Detalles de la sede en la que votan Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado

11.28. El mapa de apoyo está así

CADENA SER

Vía Cadena SER.

11.38. Empate técnico entre Casado y Sáenz de Santamaría

El diario El Mundo publica hoy una encuesta (su hipódromo) en la que desvela que Pablo Casado remonta 30 puntos y llega a las primarias en un empate técnico con Sáenz de Santamaría: 38% frente a 36% de los apoyos.

EFE Sáenz de Santamaría y Casado se saludan en el Congreso, en una imagen de archivo.

11.44. El mensaje-recordatorio del PP para sus militantes

Comenzamos la jornada de votaciones.



🕤 Recuerda, puedes votar de 9:30 a 20:30h.



Es tu momento.

Juntos, hagamos historia. pic.twitter.com/TQTVMgNqaX — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 5 de julio de 2018

QUERRÁS VER ESTO

¿Cómo elige el PP a su presidente? ¿Y el resto de partidos?