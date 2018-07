Las otras manadas: se disparan las denuncias por agresiones sexuales en grupo en 2018

Manadas hay más de una. Desde que se produjo la violación de San Fermín en 2016, las denuncias por agresión sexual múltiple se han disparado. Sólo en lo que llevamos 2018 ha habido 25 agresiones sexuales en grupo. Más del doble que en todo 2017. En total, ha habido 52 casos registrados desde enero de 2016.

Según el portal Geoviolencia sexual, las denuncias por agresiones sexuales múltiples —tanto con como sin penetración— se han disparado el último año de una manera: 25 en 2018—hasta finales de junio—, 10 más que en todo 2016 y 11 más que en 2017. Se trata de un tipo de agresión que no se conocía tanto como las violaciones y que ha sido durante mucho tiempo invisible. Por eso, el portal creado por Feminicidio.net ha reunido las cifras y datos necesarios para poner de manifiesto la magnitud del problema.

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Al no haber datos oficiales sobre este tipo de agresiones, el portal ha elaborado el estudio basándose en datos de artículos periodísticos y distintas noticias de violaciones o agresiones sexuales múltiples. Esto indica que las cifras no son exactas ni cerradas y que podría haber muchas más.

No son casos aislados

Una de las conclusiones a las que llegan estas expertas en violencia de género tras reunir todos los datos es que "no se trata de casos aislados". Este tipo de agresión forma parte de la cultura de la violación y pone de manifiesto el control social y limitación de movimiento de las mujeres por culpa del machismo. Se trata de "una práctica de reforzamiento de la virilidad dentro de un grupo de hombres".

Desde el caso de 'La Manada', la opinión pública y el Estado han puesto el foco en estos casos otrora invisibles. La tendencia al alta de las denuncias y la atención mediática no tienen por qué ser síntoma de que aumentan las agresiones, sino de que se denuncian más.

Getty Images

Las agresiones sexuales múltiples son otra forma de violencia de género, no contempladas así por la legislación, pero sí por las expertas en violencia sexual, ya que en la mayoría de ocasiones no se cometen por la pareja o expareja de la víctima, que son las que contempla la ley. La violencia sexual no está así recogida en la legislación. Este año se han registrado casos en todos los meses del primer semestre.

En marzo y abril fueron cinco casos mensuales y en junio, nueve. "Sólo en los tres últimos meses de 2018 (abril, mayo y junio) se han registrado más casos que en los 12 meses de 2016 y 2017".

Un 29% de las víctimas son menores de edad

Desde que se empezaron a registrar estos casos en 2016, los datos señalan que un 29% de víctimas y un 30% de los agresores de este tipo de agresiones son menores de edad.

Uno de los últimos casos ha sido el de siete adolescentes que acorralaron a dos chicas en Murcia durante la noche de San Juan e intentaron agredirlas sexualmente. Dos de ellos finalmente las violaron.

Además, al contrario de lo que pasa con las violaciones que no son en grupo —la mayoría de las cuales las cometen las parejas o amigos de la víctima—, cuando se habla de agresiones sexuales múltiples, el 62,75% de los casos son perpetrados por grupos de varones desconocidos o que la víctima había conocido ese mismo día.

Se pornifican las violaciones

Según varias expertas feministas, el porno mainstream es una de las causas de este aumento de violaciones en grupo. Los gangbang o bukkakes son prácticas en las que las mujeres son tratadas como objetos para satisfacer al hombre. Además, el porno mainstream las suele mostrar como un control de los hombres sobre la mujer sumisa.

Muchos de los jóvenes aprenden sobre sexualidad entrando libremente en páginas porno de internet y normalizan este tipo de prácticas. De hecho, en un 15,7% de los casos la agresión ha sido grabada y, algunas de las imágenes, distribuidas después por redes sociales. Además, una de cada diez víctimas sufre una narcotización involuntaria.

Getty

Según los datos de Geoviolencia Sexual, las comunidades autónomas con más casos de agresiones sexuales son Andalucía (con un 27,5% de los casos, la Comunidad Valenciana y Cataluña (con el 17,7% respectivamente).

Según las expertas que han hecho este recuento, existe una relación "entre la violencia sexual y lo que se construye en el imaginario patriarcal, alimentado por la pornografía hegemónica, el consumo de prostitución, la cosificación de las mujeres en la publicidad..."

Las expertas explican que la violencia sexual apenas se denuncia. Según Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Centros de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), los datos que manejan "dicen que de cada seis violaciones, solo se denuncia una".