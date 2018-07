El símbolo de la precariedad: una camarera revela los abusos de la famosa franquicia para la que trabaja y su hilo se hace viral

La usuaria de Twitter Diaana M ha publicado una serie de mensajes en los que revela los abusos laborales a los que ha sido sometida como camarera de una conocida franquicia "cuyo nombre creo que aún no puedo decir". El relato de la joven tiene ya más de 6.000 retuits y ha provocado una oleada de indignación porque su caso refleja la precariedad de muchos jóvenes y no tan jóvenes en este país.

"Hace un mes y medio empecé a trabajar de camarera en una franquicia cuyo nombre creo que aún no puedo decir. He trabajado bajo cosas que no son ilegales, pero que son algo así", comienza el hilo de mensajes, que prosigue así:

En mi contrato ponía 40 h semanales. En los horarios que me enviaban eran en realidad 45, además de las horas que echas para cerrar o simplemente porque hay mucho lio — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Las horas extra nunca me las han pagado, pero si llegaba 15 minutos tarde era un drama y motivo de despido.

Otras cosas:

- Me chillaban delante de los clientes.

- Hacía trabajos que no tenían nada que ver con el mío, como barrer la calle a 35° y en manga larga (sigo) — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Un día llegué a las 8:30 de la mañana y me hicieron estar limpiando junto con otros dos camareros una plaga de hormigas. Quiero contar algo específicamente fuerte de esto. Unaa maanzana se cayó en legía. Bueno yo vi que esa misma manzana de la pusieron a una señora en la sangría. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Un día fui con mi pareja a la puerta del local cuando me quedaban 30 min para entrar a trabajar, me senté, como una clienta normal, vaya.

Bueno, al día siguiente me dicen: nada de muestras de cariño en la puerta del trabajo.

Los demás camareros hacen exactamente lo mismo — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Las amenazas por despido eran casi constantes:

Si llegas tarde te echan

Si vas al baño cuando hay mucha gente te echan

Si haces huelga te echan

Si le caes mal a alguien te echan

Si a las 23:59 te piden un café, cerrando a las 12 y dices que no porque estás cerrando, te echan — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Explotación, amenazas de despido, discriminación... Las acusaciones de la joven dibujan un panorama infernal en su puesto de trabajo. Pero lo peor todavía estaba por llegar: cómo su jefe intentó despedirla de manera irregular, tras pagarle una parte de su nómina en efectivo.

Llegamos al día de ayer.

Acabo mi horario a las 16:00, me dicen que me quedé 15 minutos más. Bueno.

Llega uno de los hijos de la jefa.

Me da mi contrato laboral y me dice que no ha llegado a administración, que tengo que volver a firmarlo. Lo firmo sin fecha. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Mee da mi nómina, con 200 euros de menos, me da los 200 euros en negro porque hasta el día 6 no estuve dada de alta en la seguridad social y obviamente no les conviene. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Bueno, pues cuando ya he firmado todo sin poner la fecha de firma ni si estoy conforme o no, ocurre lo siguiente:

Señor: firma también esto como que renuncias al puesto

Yo:, como?

Señor: si, no has superado el periodo de prueba, eso es tu finiquito. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Ahí llamo a mi madre y le explico todo

Me dice lo siguiente: firma como no conforme absolutamente todos los papeles además fírmalo por detrás también porque si no, ellos pueden hacer unas copia e invalidarlo. Pide tu cheque del finiquito y lleva todos los papeles a calle princesa — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Yo: mee vais a dar el cheque del finiquito?

Señor: no, has firmado como no conforme.

Mi madre al teléfono: según el Estatuto general de trabajadores te tienen que dar el cheque, según el articulo no sé cuántos.

Se lo digo al señor, se niega. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Llamo a la policía, el señor coge y se va tras echarme del local por "derechos de admisión reservados". — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

Comisaría, denuncia, y mil papeles.

No es por doscientos euros, es porque estoy hasta las narices de que los ricos piensen que los pobres no tenemos dignidad. Que pueden jugar con nosotros y moldearnos a su gusto. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018

No os queréis callados nunca.

Y si es posible no consumaís demasiado en cierta franquicia de nombre taurino y comida andaluza. — Diaana M (@DianaSmiles32) 6 de julio de 2018