King Jedet denuncia a Ciudadanos por utilizar su imagen en el vídeo promocional del Orgullo

El Orgullo LGTBI 2018 de Madrid puso su punto y final este domingo. Sin embargo, las polémicas y las reacciones a los actos que se realizaron desde el 28 de junio siguen trayendo cola. La última la ha protagonizado uno de los pregoneros del Orgullo 2018, el artista y youtuber King Jedet, que ha anunciado que tomará acciones legales contra Ciudadanos por utilizar su imagen sin consentimiento en el vídeo promocional del partido para recordar lo acontecido en las celebraciones.

Lo de usar mi imagen sin mi consentimiento bien @Albert_Rivera ? No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales. Feliz lunes. https://t.co/VhVoC4fDaO — LA LEONA (@kingjedet_) 9 de julio de 2018

"No quiero que se me asocie a tu partido de mierda. Tomaré acciones legales", ha escrito el artista dirigiéndose al presidente del partido, Albert Rivera. En poco más de cuatro horas, la publicación ha tenido más de 1.200 Me gusta y 407 retuits y ha recibido numerosos comentarios positivos y de apoyo.

En El HuffPost hemos intentado contactar con el representante del artista y no ha querido dar ningún detalle de la polémica. Sin embargo, el artista ya ha iniciado los trámites legales tal y como ha anunciado en Twitter en respuesta a otro usuario.

Sí puedo de hecho ya se está gestionando — LA LEONA (@kingjedet_) 9 de julio de 2018

Ciudadanos participó por primera vez con una carroza propia, aunque el año pasado Albert Rivera ya estaba en la cabecera de la marcha del Orgullo más numerosa puesto que se celebraba el World Pride en Madrid. Este año durante el desfile, la carroza del partido fue abucheada y recibida con pitos y cortes de manga.