Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump da marcha atrás y vuelve a enviar tropas a Polonia tras días de tensión con Europa por Irán
Global
Global

Trump da marcha atrás y vuelve a enviar tropas a Polonia tras días de tensión con Europa por Irán

El presidente de EE.UU anuncia el despliegue de 5.000 soldados adicionales apenas una semana después de cancelar otro envío militar y mientras aumenta el choque con varios aliados de la OTAN.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump hablando tras el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Donald Trump hablando tras el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa BlancaCelal Gunes / Anadolu vía Getty Images

Donald Trump ha vuelto a girar el timón en plena tensión con sus aliados europeos. Apenas una semana después de cancelar el envío de tropas estadounidenses a Polonia, el presidente de Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados adicionales en territorio polaco.

Y lo hizo, además, vinculando directamente la decisión al presidente conservador de Polonia, Karol Nawrocki, uno de los dirigentes europeos más próximos al mandatario republicano.

"Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", escribió Trump en Truth Social, donde explicó que la medida llega tras la "exitosa elección" de Nawrocki y por la relación que mantiene con él.

El movimiento supone un nuevo volantazo de la Casa Blanca en plena crisis con varios socios de la OTAN por la guerra con Irán y por el papel que están jugando algunos países europeos en Oriente Medio.

Del repliegue al nuevo despliegue

El anuncio llega después de semanas especialmente tensas dentro de la alianza atlántica.

Hace solo unos días, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4.000 militares que debía dirigirse precisamente a Polonia.

Aquella decisión se interpretó como parte del castigo político de Trump a varios aliados europeos por negarse a implicarse militarmente en el conflicto con Irán y en la operación para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

La tensión fue todavía mayor tras las amenazas de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania.

A principios de mayo, Trump anunció la retirada de 5.000 soldados del país después de unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, criticando la estrategia de Washington respecto a Irán.

Ahora, sin embargo, la Casa Blanca vuelve a reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Rubio señala directamente a España

El nuevo despliegue coincide además con la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este jueves y viernes en Suecia, marcada precisamente por las dudas sobre el compromiso militar estadounidense en Europa.

Y allí volvieron a aparecer las críticas directas de Washington contra algunos aliados.

Antes de despegar hacia Suecia, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Trump está "muy molesto" con la postura de varios socios europeos respecto a Irán, entre ellos España.

"La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en Oriente Medio", afirmó Rubio ante los periodistas.

Y lanzó una advertencia especialmente dura:

"Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso".

Polonia, el gran aliado europeo de Trump

En medio de ese choque creciente con parte de Europa occidental, Polonia se ha convertido en uno de los principales socios políticos de Trump dentro del continente.

Karol Nawrocki, presidente desde agosto del año pasado, mantiene una línea muy cercana a Washington y ha reforzado el discurso de seguridad y rearme frente a Rusia.

Por eso el anuncio de Trump también tiene una enorme carga política.

Mientras amenaza con reducir presencia militar en algunos países europeos, refuerza precisamente al aliado más alineado con su visión internacional.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos