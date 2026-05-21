Trump da marcha atrás y vuelve a enviar tropas a Polonia tras días de tensión con Europa por Irán

Donald Trump hablando tras el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Donald Trump ha vuelto a girar el timón en plena tensión con sus aliados europeos. Apenas una semana después de cancelar el envío de tropas estadounidenses a Polonia, el presidente de Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados adicionales en territorio polaco.

Y lo hizo, además, vinculando directamente la decisión al presidente conservador de Polonia, Karol Nawrocki, uno de los dirigentes europeos más próximos al mandatario republicano.

"Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", escribió Trump en Truth Social, donde explicó que la medida llega tras la "exitosa elección" de Nawrocki y por la relación que mantiene con él.

El movimiento supone un nuevo volantazo de la Casa Blanca en plena crisis con varios socios de la OTAN por la guerra con Irán y por el papel que están jugando algunos países europeos en Oriente Medio.

Del repliegue al nuevo despliegue

El anuncio llega después de semanas especialmente tensas dentro de la alianza atlántica.

Hace solo unos días, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4.000 militares que debía dirigirse precisamente a Polonia.

Aquella decisión se interpretó como parte del castigo político de Trump a varios aliados europeos por negarse a implicarse militarmente en el conflicto con Irán y en la operación para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

La tensión fue todavía mayor tras las amenazas de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania.

A principios de mayo, Trump anunció la retirada de 5.000 soldados del país después de unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, criticando la estrategia de Washington respecto a Irán.

Ahora, sin embargo, la Casa Blanca vuelve a reforzar el flanco oriental de la OTAN.

Rubio señala directamente a España

El nuevo despliegue coincide además con la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este jueves y viernes en Suecia, marcada precisamente por las dudas sobre el compromiso militar estadounidense en Europa.

Y allí volvieron a aparecer las críticas directas de Washington contra algunos aliados.

Antes de despegar hacia Suecia, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Trump está "muy molesto" con la postura de varios socios europeos respecto a Irán, entre ellos España.

"La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en Oriente Medio", afirmó Rubio ante los periodistas.

Y lanzó una advertencia especialmente dura:

"Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso".

Polonia, el gran aliado europeo de Trump

En medio de ese choque creciente con parte de Europa occidental, Polonia se ha convertido en uno de los principales socios políticos de Trump dentro del continente.

Karol Nawrocki, presidente desde agosto del año pasado, mantiene una línea muy cercana a Washington y ha reforzado el discurso de seguridad y rearme frente a Rusia.

Por eso el anuncio de Trump también tiene una enorme carga política.

Mientras amenaza con reducir presencia militar en algunos países europeos, refuerza precisamente al aliado más alineado con su visión internacional.