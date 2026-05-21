Con 176 celdas de lanzamiento, el portaaviones nuclear ruso puede transportar más misiles que cualquier buque de guerra estadounidense: la flota 'Clase Trump' se queda atrás

Vladimir Putin está de enhorabuena. Su admirado crucero nuclear de batalla 'Almirante Makhimov' ha vuelto al mar, modernizado y con una misión de momento. Impresionar al mundo.

La capacidad del 'Almirante Makhimov' supera por mucho las de los cruceros de guerra de la llamada 'clase Trump' y bendecidos por el presidente de EEUU. Frente a estos, el buque ruso cuenta con 176 celdas de lanzamiento; los compartimentos preparados para albergar los misiles de ataque.

Los esfuerzos no han sido ni rápidos ni baratos. Fuentes especializadas estiman en 5.000 millones de dólares (4.300 en euros) y unos 25 años la 'extensión' del programa de modernización de la joya de la corona de la armada rusa.

El 'Almirante Makhimov' no deja de ser crucero pesado de propulsión nuclear originario de la era soviética, que remozado y actualizado con las últimas especificaciones, ahora se vuelve a convertir en la referencia de la flota de Putin.

Como recoge el medio alemán Focus, el 'Almirante Makhimov', perteneciente a la clase Kirov, tiene un desplazamiento aproximado de 28.000 toneladas y zarpó por última vez en 1997. Casi 30 años después, en 2025 regresó a la actividad con unas pruebas en el Mar Blanco, un pequeño mar del Océano Ártico, al noroeste de Rusia.

Frente a la 'amenaza' rusa, la 'clase Trump' de los buques de EEUU ofrecen modelos nuevos, más grandes y también más costosos que cualesquiera otros. El medio especializado National Security Journal detalla que los cruceros de guerra con 'sello Trump' se mueven alrededor de los 17.000 millones de dólares por unidad. Esto son unos 14.600 millones de euros.

Esto, multiplicado por las 15 unidades que la Casa Blanca pretende construir entre 2028 y 2055. Eso sí, en cuanto a la cantidad de celdas de lanzamiento, el dato es ampliamente inferior al ruso, con 128 verticales y otros 12 tubos de lanzamiento para armas hipersónicas.