La inesperada respuesta de Sara Carbonero a esta publicación de Casillas sobre el Mundial

Iker Casillas compartió hace unos días una imagen para el recuerdo: la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica en 2010.

"Dejadme que hoy, viva del pasado! Pocos momentos, en el mundo del fútbol, como este! 🏆 Dónde estabas tú viendo el partido y con quién?? Etiqueta a tu amig@", escribió Casillas en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 13 millones de seguidores.

Miles de personas han respondido al portero y capitán de la selección en ese triunfo histórico de una generación de futbolistas que ha marcado a todo un país.

Lo que no esperaba Casillas es la respuesta de la periodista Sara Carbonero, su pareja y madre de sus dos hijos Martín y Lucas.

"Déjame pensar, que no me acuerdo...", ha dicho en tono de humor la periodista, una respuesta que ha logrado en pocas horas más de 6.700 me gusta.

A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) on Jul 11, 2018 at 2:03am PDT

Y esta ha sido la respuesta de Sara Carbonero:

"Déjame pensar, que no me acuerdo...".

INSTAGRAM CASILLAS

Y esto es justo lo que pasaba. Uno de los momentos televisivos más icónicos de la historia de la televisión, el famoso beso entre Iker y Sara.