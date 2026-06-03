Leire Díez pidió al PSOE buscar empleo a la mujer que denunció por delito sexual al fiscal Grinda

M.S., la mujer que denunció al fiscal anticorrupción José Grinda por un delito de carácter sexual, declaró de manera voluntaria ante la Guardia Civil que se reunió con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y con la exmilitante Leire Díez para hablar de su denuncia. Así consta en la transcripción de la declaración que prestó el pasado 27 de mayo y que figura en el sumario al que ha podido acceder El HuffPost.

La mujer señala que una “persona extranjera que residiría en Nueva York” se puso en contacto con ella en 2021 en relación a los hechos que denunció sobre el fiscal. Tiempo después, esa persona se presentó en su domicilio para ofrecerle su servicio como abogado con el objetivo de reabrir la causa contra Grinda.

Ya en abril de 2024, cuando supuestamente empezó a funcionar la trama presuntamente creada para entorpecer causas judiciales que afectaban a miembros del PSOE y del Gobierno, dicho abogado le presentó a Leire Díez en un hotel de Madrid. Ella le dijo que estaba interesada en el procedimiento contra Grinda y que “intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. La mujer agregó que “al día siguiente” se volvió a ver con ella “en la sede del PSOE en Ferraz”. “Allí le presentaron a Santos Cerdán” y hablaron de la causa.

Posteriormente a esa reunión, Leire Díez acudió al diputado y secretario de política municipal del PSOE, Juanfran Serrano, para que ayudase a buscarle trabajo. "Oye, no han llamado para trabajar a (...) ¿Insistes para que le empleen?", escribió Leire a Serrano en uno de los mensajes intervenidos por la UCO. La 'mano derecha' de Cerdán respondió que lo volvería "a decir". Algo que surtió efecto porque, semanas después, la mujer afirmaba que le habían llamado. "Juanfran ha sido obediente", le respondió Leire.

Cabe recordar que el juez Santiago Pedraz señaló en un auto que la trama de Leire Díez y Santos Cerdán contactó también con Grinda para que, supuestamente, les diese información del fiscal jefe Alejandro Luzón. Todo ello, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros.

Sobre este asunto, en una de las agendas intervenidas a Leire Díez se localizó una nota escrita a mano que dice: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Se refería precisamente a la denuncia por presunto delito sexual.