El Partido Popular comienza a darle forma a su futuro. Tras el desalojo de Mariano Rajoy de La Moncloa por la moción de censura y su marcha como líder del partido, ahora se enfrenta a un proceso de primarias. Los más de tres mil compromisarios que acudirán al congreso deben elegir entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado en segunda ronda después de ser los candidatos más votados el pasado 5 de julio, con el 36.95% y el 34,27% de votos respectivamente.

Y entre las dos opciones, la mayoría de españoles prefiere a la exvicepresidenta del Gobierno como líder del PP frente a Casado, según una encuesta realizada por YouGov en exclusiva para El HuffPost. Ante la pregunta de quién desearían que ganara las primarias del Partido Popular, el 30% elige a Sáenz de Santamaría frente al 22% que nombra a su rival -ocho puntos por debajo-.

La encuesta fue realizada a 1.005 personas en toda España entre el 10 y el 12 de julio en plena campaña final de las primarias y en un momento en el ha subido la tensión entre los dos candidatos por las cuentas sobre los compromisarios y con acusaciones cruzadas en público.

Aunque no seas votante del PP, ¿quién desearías que ganara las primarias del Partido Popular?

No obstante, el 48% restante responde a esta pregunta de quién quieres que gane que le da igual o no le interesan las primarias del Partido Popular, lo que evidencia también el bajo grado de implicación de los ciudadanos en este proceso inédito entre los conservadores españoles. Este escaso interés se ha evidenciado dentro del propio partido, donde apenas se registró el 7,6% del total del censo de 869.553 militantes para votar en la primera ronda. Por edades, los mayores de 55 son los más interesados (el 54% sigue el proceso), mientras que los que más pasan son los comprendidos entre los 25 y 34 años (al 52% no les interesa nada).

Casado sólo gana a Santamaría entre los mayores de 55 años

También por edades, Sáenz de Santamaría es la preferida en todas las franjas frente a Casado, excepto entre los mayores de 55 años. Algo paradójico teniendo en cuenta que el exvicesecretario de Comunicación del PP es más joven y centra su campaña en la supuesta regeneración. La exvicepresidenta gana en todos los grupos de edad por debajo, y especialmente entre los más jóvenes (18-24 años), donde le saca casi veinte puntos a su rival (35% frente al 16%, al 49% no le importan las primarias).

Además, Santamaría es la preferida por las mujeres -sería la primera que conseguiría liderar un gran partido en España- y le saca 13 puntos en este grupo de población a Casado. Entre los hombres, gana también la exvicepresidenta pero sólo dos puntos por encima de su rival.

Las opciones para la Presidencia del Gobierno

Y los españoles también ven clara otra cosa: Sáenz de Santamaría tendría más posibilidades en unas elecciones generales para ser presidenta del Gobierno que Casado. El 42% de los encuestados piensa que la exvicepresidenta lograría un mejor resultado en las urnas que el otro aspirante, con un 27% a su favor. En cambio, el 31% de los ciudadanos no se pronuncia y responde con un "no sé" a la cuestión de "¿Quién crees que tendría más posibilidades de llegar a ser presidente del Gobierno?".

¿Quién crees que tendría más posibilidades de llegar a ser presidente del Gobierno?

Precisamente, la campaña de Santamaría se ha enfocado principalmente en vender que sería una mejor candidata en una próxima cita en las urnas frente a Pedro Sánchez (PSOE), unas elecciones que como muy tarde deben llegar en 2020.

En todas las franjas de edad de la encuesta, Santamaría aparece como la opción que más posibilidades tendría en unas elecciones, algo que piensan igual tanto los hombres encuestados como las mujeres (el 45% de las féminas cree que la exvicepresidenta es la mejor opción y el 24% se decanta por Casado, mientras que el 32% no tiene una opción).

El Partido Popular ha estrenado para la sucesión de Rajoy por primera vez estas especiales primarias a doble vuelta: en las que votaron por primera vez los militantes en la primera ronda y ahora deberán pronunciarse los compromisarios en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio.

Además, los encuestados han respondido a la pregunta: "¿Qué te ha parecido para el PP el proceso de primarias?". Los ciudadanos consideran que es más beneficioso que perjudicial para este partido acostumbrado a la cultura del dedazo y dominado por la jerarquía. En concreto, el 28% de los españoles tilda de "beneficioso" para los populares lo que está sucediendo, mientras que el 18% lo ve "perjudicial". El 28% no lo considera ni bueno ni malo para el partido, en tanto que el 26% restante no opina sobre esta cuestión.

¿Qué te ha parecido para el PP el proceso de primarias?