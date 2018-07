Multitud de comentarios por lo que se vio en 'Al Rojo Vivo' mientras se hablaba de 'La Manada'

Una tertuliana de Al Rojo Vivo (laSexta) ha triunfado con el potente mensaje que llevaba en su camiseta en el programa del miércoles 18 de julio.

"Ni michisimi ni fiminismi", se podía leer en la camiseta mientras los miembros del espacio de actualidad presentado por María LLapart hablaba sobre el recurso contra la libertad provisional de La Manada.

"Bien por esa camiseta", dicen muchos en redes, que celebran el irónico mensaje en favor del feminismo que transmite la camiseta.

#SPANAIRARV ,me sorprende lo lenta que va la ley cuando son organismos públicos , o multinacinales las que cometen esos errores , post data me encanta la camiseta de la colaboradora , ( ni michismi , ni fiminismi ) lo que nos separa no es nada con la multitud de cosas que nos une