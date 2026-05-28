El Pentágono cambia las normas: EEUU sopesa que uno de sus portaaviones también funcione como una central nuclear flotante

El Ejército de EEUU quiere prepararse para los nuevos tiempos. El Pentágono ha adelantado que este verano, el portaaviones USS Gerald Ford llevará a cabo una prueba de capacidades de sus dos reactores nucleares A1B.

Según detallan medios especializados, la maniobra tendrá lugar en la Estación Naval de Norfolk (estado de Virginia), y consistirá en suministrar energía a una base terrestre.

El objetivo es garantizar que las instalaciones puedan seguir siendo operativas incluso tras haber sufrido ataques o cualquier avería técnica severa que dañen o desconecten sus fuentes de energía convencionales.

La maniobra de reabastecimiento energético desde un buque a una instalación fija no es algo nuevo como tal, pero sí lo es servirse de un portaaviones de la clase 'Ford' para semejante operación, como apunta el medio especializado TWZ.

Hablar del portaaviones Gerald Ford es hablar de prácticamente, un municipio en sí mismo, con capacidad para entre 4.000 y 5.000 personas a bordo. Más allá del espacio, cuenta con una riqueza de suministros que le permite periplos como el que acaba de desarrollar durante nada menos de 326 días de servicio ininterrumpido. Y con misiones de apoyo tan diversas como las de la captura de Nicolás Maduro o la guerra contra Irán.

Los protagonistas de la nueva aventura prevista para el verano serán los dos reactores nucleares A1B. Si bien no hay datos específicos de sus capacidades por ser materia reservada al Gobierno de EEUU, se estima una potencia por cada reactor de 700 megavatios térmicos, la magnitud que mide la potencia de calor liberada en el núcleo del reactor. Entre los dos, por tanto, 1.400 MWt.

De saldarse con éxito la maniobra, el Ejército de EEUU abriría una nueva etapa en sus capacidades, al ofrecer un servicio de 'central eléctrica flotante' en su propio portaaviones. Y, lo que es más importante, permitiría llegar a sitios donde resulta imposible ofrecer otro tipo de suministros energéticos en un escenario de guerra o catástrofe.