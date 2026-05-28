La Oreja de Van Gogh recala en Madrid por primera vez desde el regreso de Amaia y 'El HuffPost' reta a sus fans: ¿aprobarás este examen?

La Oreja de Van Gogh ya está de gira por toda España. La mítica banda ha vuelto con Amaia Montero como vocalista y ahora está celebrando sus citas en Madrid. Hace tan solo unos días la propia Amaia reconocía ante la prensa las inmensas ganas que tenía de volver a las tablas de la capital. "Llevo mucho tiempo sin tocar aquí", abundaba. La banda, originaria de Donosti, lleva décadas conquistando el corazón de muchos españoles.

El conjunto que empezó a despuntar hace casi 30 años con temas como Soñaré tiene una acérrima legión de fans de todas las edades. Y aunque la música no entiende de fronteras ni de generaciones, lo cierto es que solo los más entregados a la banda serán capaces de salir con nota del examen que El HuffPost propone para celebrar la gira de La Oreja.

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El grupo ya tocó a mediados de mes en Bilbao con un arranque agridulce por las crueles críticas que se llegaron a ver en redes sociales, lo que llevó incluso al guitarrista a defender a Montero reivindicando lo mucho que había currado su compañera preparando este tour. "Creo que cualquiera de nosotros en su lugar, nos habríamos derrumbado. Yo, desde luego", llegó a decir.

Y todo ello después de que la propia Montero, en el bautismo de fuego de la gira, hablara abiertamente de los problemas de salud mental que superó durante los últimos años. El regreso de Amaia ha sido uno de los aspectos más comentados de esta nueva gira, hasta el punto que conocer qué temas de la época de Leire tocaría la banda con ella se convirtió en polémica nacional.

Con todo, los seguidores de La Oreja siguen fieles al conjunto en el que tanto Amaia como Leire han dejado poso. La banda toca en Madrid en el Movistar Arena tanto el jueves 28 como el viernes 29 y el domingo 31 de mayo. Después, el tour Tantas cosas que contar conitnuará en Albacete (6 de junio), Murcia (13 y 14 de junio), Badajoz (20 de junio), Sevilla (26 de junio) y Fuengirola (27 de junio).

No serán las únicas fechas, ya que el grupo tiene programadas más citas hasta finales de año en Córdoba, Gijón, Valladolid o su Donosti natal, además de Santander, Valencia, Coruña y nuevas citas en Madrid ya en septiembre.

De hecho, la gira terminará en la capital española a finales de año, por lo que una cosa está clara: tienes tiempo de sobra para prepararte este test de El HuffPost y acudir a un concierto de La Oreja con la lección bien aprendida.