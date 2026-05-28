El "descubridor" de David Broncano revela por qué se fijó en él cuando nadie le conocía

A sus 41 años, David Broncano lleva casi 20 años en televisión. Actualmente presenta La Revuelta en TVE, pero en su carrera profesional ha vivido prácticamente de todo. Su primera aparición televisiva fue en Nuevos cómicos, un espacio de Paramount Comedy.

Raúl Pérez lo ha recordado en A las bravas, de la Cadena SER, donde ha contado con la presencia del humorista David Navarro, que fue quien "descubrió" al cómico andaluz cuando ejercía como director del departamento de cómicos.

"La dirección no estaba muy a favor de poner a Broncano, eh", ha revelado en el espacio de la SER. "Cuando vi sus vídeos, que los mandó a Paramount Comedy, me gustó", ha añadido.

"Que era diferente, seguro"

David Navarro, originario de Jaén, al igual que Broncano, ha contado que pese a ser paisanos, no tuvo "favoritismos" por ello. "El mérito es suyo porque es quien sabe actuar", ha afirmado el cómico.

"¿Tú ya sabías en ese momento... dijiste 'este es de los que lo va a petar'?", le ha preguntado Raúl Pérez. "No, a petar no. Eso no lo sabía, pero que era diferente sí. Eso seguro", ha revelado David Navarro.

Gracias a su intermediación, Broncano tuvo una oportunidad en Paramount Comedy. "Me empeciné mucho. Y a partir de ahí fue la cosa bien", ha contado en la SER. "Yo me alegro de que le vaya muy bien y que esté ahí arriba", ha sentenciado.

De Paramount Comedy a TVE, pasando por la SER

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Broncano comenzó en el mundo de la comedia a finales de los años 2000. Su estilo, una combinación de humor absurdo y fina ironía, llamó pronto la atención en el circuito alternativo.

Su salto inicial a la popularidad llegó de la mano de la radio. El gran punto de inflexión se produjo en 2014 con La Vida Moderna (Cadena SER), junto a Ignatius Farray y Quequé. Aquel programa se convirtió en un fenómeno viral a través de internet, conectando con una audiencia joven gracias a un humor irreverente.

De ahí dio el salto a la televisión como colaborador en programas como Late Motiv, de Movistar Plus+, presentado por Andreu Buenafuente. En 2018 llegó La Resistencia, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

Finalmente, y tras siete temporadas en Movistar Plus+, saltó a TVE, donde desde 2024 presenta La Revuelta. El programa se ha consolidado como una alternativa a El Hormiguero, que tras unos primeros meses de guerra televisiva, consiguió mantener su condición de programa líder del access prime time.