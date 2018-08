Imbatible. La compañía tecnológica Apple se ha convertido este jueves en la primera empresa cotizada estadounidense en alcanzar un billón de dólares (861.220 millones de euros) de capitalización bursátil (valor que tiene una compañía en el mercado). Ninguna empresa privada había conseguido esto antes.

La firma fundada por Steve Jobs ha logrado este hito histórico a las 17:30 horas. En ese momento las acciones de Apple han alcanzado un precio récord de 207,05 dólares en el Nasdaq.

El valor de Apple en Bolsa se ha visto impulsado tras la presentación de los resultados del último trimestre, mejores que lo que esperaban los analistas. Las acciones subieron un 6% el miércoles. La compañía que dirige Tim Cook logró un beneficio de 11.519 millones de dólares entre abril y junio, un 32% más.

La capitalización de la empresa fabricante de iPhones supera a otros gigantes tecnológicos como Amazon, Alphabet (la matriz de Google) y Microsoft. De hecho, Apple se disputaban con Amazon el hito de alcanzar el billón de dólares desde hace meses.

Apple just became the first US company to hit a trillion dollar market valuation. @samuelcnn reports https://t.co/orXtkeh0uf pic.twitter.com/nzwLRchLFk