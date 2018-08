Agustín Martínez, abogado de tres de los miembros de 'La Manada', ha sido entrevistado este jueves en El Programa del Verano de Telecinco, presentado por Joaquín Prat, que le ha preguntado por la detención de uno de ellos tras robar unas gafas e intentar atropellar a dos vigilantes de seguridad.

Martínez, que ha asegurado que no le hace "ni pizca de gracia" este asunto, ha vivido un momento de tensión con Prat, quien advirtió al abogado de que iban a analizar el historial delictivo previo del detenido.

"De lo que vamos a hablar es de este asunto concreto o de otros que no tienen por qué tener relación. El primero que has hecho o descrito un perfil de la forma que tienen tus clientes de conducirse por la vida has sido tú", ha dicho el presentador.

A lo que Martínez ha respondido lo siguiente: "Joaquín, tú habla de lo que quieras o de lo que te dejen". Una frase que ha vuelto a repetir con cierta sorna en referencia a la detención de Juan Muñoz, empresario y marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, de la que no se ha hecho eco el programa desde que se produjo.

Una frase de la que se han hecho eco en las redes sociales:

😂😂😂😂Brutal ZASCAAA del abogado de La Manada a Joaquin Prats:

"Joaquín, tú habla de los que quieras y de lo QUE TE DEJEN" pic.twitter.com/OyzOdKk5zM — Sonia Rivero (@sonia_riverogc) 2 de agosto de 2018

El abogado de la manada le dice a Prat "tú habla de lo que te dejen". Bueno, bueno. — Julia Zaragoza (@JuliaZaragoza1) 2 de agosto de 2018

Hostia sin manos a Joaquín Prat. Habla de lo que quieras o de lo que te dejen. — Maria Garcia Soto (@MariaGarciaSot7) 2 de agosto de 2018

@elprogramadear Vaya zasca en toda la boca le ha dado el abogado de La Manada a Joaquín Prat. Le ha dicho: Tú habla de lo que puedas o de lo que te dejen!!! En clara alusión a lo de "su jefa" — @celeste azul 💙 💙 (@orcaazulceleste) 2 de agosto de 2018

Calla, que yo cuando el abogado le ha dicho "tú habla de lo que quieras o de lo que te dejen" He pensado, este lo casca... Me ha recorrido un sudor frío... — lluviatrisan (@lluviatrisan) 2 de agosto de 2018

#ManadaRoboPdV A Joaquín Prat casi le deja callado el abogado con lo que le ha dicho: Tú habla de lo que puedas o de lo que te dejen!!! En clara alusión a lo de "su jefa", que no dicen nada de la detención del marido — @celeste azul 💙 💙 (@orcaazulceleste) 2 de agosto de 2018

#ManadaRoboPdV que fino hila el abogado de la Manada! Le dice a Joaquín Prat: 'habla de lo que quieras...o de lo que te dejen'. Si hubierais abordado el tema, no se le quedaria a Joaquin la cara que se le ha quedado... — César Muñoz (@cesarmj_cesar) 2 de agosto de 2018

Abogado de La Manada a Joaquin Prat:



"Tú habla de lo que quieras...o de lo que te dejen"



Bofetada sin mano#manadarobopdv — Gelen ♀ (@hel_coco) 2 de agosto de 2018

#ManadaRoboPdV menudo ZASCA le ha dado el abogaducho a Joaquín "Tú habla de lo que quieras o de lo que te dejen" 😂😂 — Aury (@Aurys100) 2 de agosto de 2018