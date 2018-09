David Broncano: "Lo del derecho al honor y a la dignidad me parece muy antiguo"

Venía de La vida moderna, el programa de humor la Cadena SER, cuando aterrizó en La Resistencia. De un éxito a otro. Tras varias temporadas (arrancó en 2014) al frente del espacio radiofónico, David Broncano se puso ante las cámaras de #0 para repetir el éxito y lo consiguió. Vamos que lo consiguió. El lunes 10 de septiembre vuelve a ponerse ante las cámaras con la segunda temporada de La Resistencia.

El programa lo ha llevado este jueves a Vitoria, donde junto a Andreu Buenafuente se encargó de presentar el nuevo contenido de la cadena de Movistar+ y donde ambos quisieron lanzar una declaración de intenciones. "Si buscas ofenderte, pon #0. Hacemos chistes de gitanos", dijo el catalán sobre el polémico monólogo de Rober Bodegas.

De este tema también ha hablado David Broncano, que cuenta con el gallego entre los colaboradores del programa, en esta entrevista con El HuffPost. La primera pregunta era obligada.

¿Arrancas con tensión después de la que se ha montado con el monólogo de Bodegas?

La polémica ya me da igual. Hay polémica continuamente por todo y se le da cada vez más pábulo a alguien cuando se enfada. De verdad, literalmente, me da igual.

¿Crees que la gente tiene la piel fina o es que no acabamos de entender el humor?

La gente siempre se ha enfadado por cosas, pero ahora es más fácil hacer que tu enfado se transforme en algo que quieres. Lo típico de 'este ha dicho no se qué, que lo echen'. Y si das mucho la turra y te lo montas bien puedes conseguir que haya consecuencias sobre alguien. Unirse para conseguir cosas está bien, ha habido muchos casos en los que gente enfadada por algo ha conseguido un movimiento justo, pero hacerlo porque alguien ha hecho un chiste... Me parece guay que la gente lo haga, pero hay que pasar por encima porque sería infinito.

No utilizo la comedia como venganza.

¿Has lanzado alguna vez alguna pulla y luego no la has afrontado porque 'se trataba de un chiste'?

No. Intento no construir la comedia sobre el rencor. Si algo me produce un sentimiento personal amargo no utilizo la comedia como venganza, al revés. Muchas veces la gente se enfada porque me he metido con un colectivo o una provincia. El 100% de las veces son cosas que me dan exactamente igual, incluso que me gustan (a veces). Tengo cero relación sentimental o incluso un pensamiento positivo. En comedia hay que disociar lo que te gusta más o menos.

¿El humor tiene límites o todo vale por el show?

Los límites del humor son la consideración que tengas por tu propia trayectoria y el código penal. Es un ejercicio de ficción.

¿Entiendes que hay temas más sensibles, como el machismo por el que tanto se ha criticado a Jorge Cremades o personas que están harta de vivir con las etiquetas que les ponen en los monólogos?

Soy andaluz y me han dicho mil veces que somos los vagos de España y me da exactamente igual. Sabré yo el trabajo que hago. He escuchado chistes sobre cosas que me afectan a mí y me da igual. Aunque no me guste, la comedia no es tan importante, es solo para pasar un buen rato. La comedia no cambia el mundo. Hay cómicos que piensan que sí, posiblemente en momentos que puedes hacer algo significativo. Entiendo que si un chiste te parece machista digas 'joer, a este cómico no lo quiero ver', pero otra cosa es que incite claramente, entonces la comedia no existe. Un chiste no te va a transformar para mal.

¿El humor puede atentar contra la dignidad de alguien?

Supongo, lo que pasa es que lo del derecho al honor y a la dignidad me parece muy antiguo. Es muy importante el contexto en eso. En comedia es un ejercicio mental.

¿Te has planteado autocensurarte después de todo este revuelo?

No, pero a veces es inevitable. Hay que hacer por que no suceda.