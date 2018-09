La ministra de Sanidad obtuvo un máster de forma "irregular"

Dudas y más dudas. Eso es lo que plantea la exclusiva de eldiario.es: la ministra de Sanidad, Carmen Montón, obtuvo un máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid "plagado de irregularidades" en el curso 2010/2011.

De acuerdo con este periódico digital, Montón superó con nota la mitad de las asignaturas de su máster sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores; pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y "la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente".

La ministra, entonces diputada del PSOE, obtuvo su título en el Instituto Universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde, hoy imputado por el trato de favor a Cristina Cifuentes y Pablo Casado.

Montón comparecerá esta mañana en rueda de prensa para rebatir y aclarar la información. Lo hará, según informa Antonio Ruiz Valdivia, a las 11 de la mañana. En un tuit en su cuenta oficial, publicado nada más conocerse la noticia, la ministra ha comunicado su decisión:

Esta misma mañana haré una rueda de prensa donde rebatiré la información publicada hoy. Y aclararé esta situación. — Carmen Montón (@CarmenMonton) 10 de septiembre de 2018

Montón ha asegurado a la cadena SER que está "tranquila" y que no piensa dimitir. Según informa la cadena, la ministra ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, para ofrecerles todo tipo de explicaciones. Así, según este medio, asegura que se hace responsable de sus actos y no de los del instituto de Derecho Público y niega trato de favor. También explica que si pagó tarde fue por problemas en la orden de pago y no por ninguna irregularidad.

Lo que dice eldiario.es

En concreto, siempre según la versión de eldiario.es, la actual ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social superó con una nota media de 8,43 un Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011, "pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado".

Entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE. "Son seis materias de un total de 12 (más un trabajo final) en las que sacó tres sobresalientes, un notable y dos aprobados sin tener contacto con sus profesores, como ella misma ha admitido a eldiario.es".

Uno de estos sobresalientes fue otorgado por Enrique Álvarez Conde, el director del instituto que organizó los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, e imputado en la investigación judicial de estos dos posgrados, añade la información.

Otra de sus profesoras y directora del máster era Laura Nuño, imputada también en el caso Cifuentes y que hoy está citada a declarar en el juzgado junto con Álvarez Conde y dos profesoras del tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes.

Lo que dice la Universidad

Por su parte, la Universidad Rey Juan Carlos investiga desde el mes de junio el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género, vinculado al Instituto Público de Derecho clausurado tras el caso de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado, y que cursó la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

En un comunicado "urgente", la universidad madrileña explica que abrió esa investigación "tras los hechos ocurridos en el Instituto de Derecho Público (IDP), que están bajo investigación judicial" y también anunció que se haría una auditoría que arrancará en las próximas semanas, de las cuentas del instituto, presidido por Enrique Álvarez Conde, imputado por el trato de favor a Cifuentes y Casado.

La universidad abrió una información reservada a principios de junio

"La universidad abrió una información reservada a principios de junio sobre el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género vinculado al Instituto Público de Derecho, cuyo director era Enrique Álvarez Conde, que está llevando a cabo el servicio de Inspecciones de dicho centro", señala la URJC. Añade que la universidad "está colaborando con la justicia en todo lo que se le requiere en relación a la gestión del Instituto Público de Derecho".

El pasado martes 4 de septiembre, eldiario.es mantuvo una reunión con la ministra para recabar su versión y en la misma mostró la documentación que guardaba de ese curso.

"A diferencia de Cifuentes y Casado, Montón sí dio acceso a revisar los papeles y sí cuenta con una copia de su trabajo de fin de máster". Fue dirigido por Laura Nuño, trata sobre reproducción asistida y la ministra conserva distintas versiones de ese trabajo, que consta de unas 50 páginas.

"Que haga lo mismo que Casado y Cifuentes"

La vicesecretaria Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido a la ministra de Sanidad que "haga lo mismo" que el presidente del PP, Pablo Casado, y ofrezca explicaciones públicas ante los periodistas . "Le diríamos a Montón que haga lo mismo que Casado y demuestre delante de los periodistas, lo antes posible, la información requerida sobre las dudas sobre su máster", ha asegurado Levy a su llegada a un desayuno informativo este lunes en Madrid.

Por su parte, desde Podemos, Pablo Echenique ha pedido a través de Twitter a la ministra que se explique: