Iglesias ve "bastante cutre" que el libro de Pedro Sánchez incluya párrafos copiados sin citar

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado este jueves de "bastante cutre" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, copiara sin citar párrafos de la conferencia de un diplomático, y le ha instado a dar explicaciones públicas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Iglesias ha señalado que la copia de párrafos sin citar al autor como, según publica hoy El País, hizo Sánchez en su libro no responde "adecuadamente" a los estándares de calidad académica.

"El presidente tendrá que dar explicaciones", ha concluido el líder de Podemos, que también ha vuelto a reclamar al líder del PP, Pablo Casado, que enseñe su trabajo de fin de máster, porque "hay serias sospechas" de que "no existe o, en todo caso, esté copiado de principio a fin".

Tras probar que no hubo plagio en la tesis, el presidente deberá explicar los párrafos sin cita que empobrecen su libro, pero lo del presidente del PP no tiene nombre: TFM inexistente y artículo "copy and paste" 👇🏼 https://t.co/HUrrnUQ1IM