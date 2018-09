El hilo viral de un profesor que te hará replantearte lo que preguntas a los niños

La conversación entre un adulto y un niño en ocasiones puede ser algo complicado, más aún cuanto más lejana sea la relación parental.

Por eso mismo al interactuar con niños solemos recurrir a las preguntas típicas: "¿Cuántos años tienes? ¿Qué tal el cole? ¿Te gusta? ¿A qué curso vas? ¿Y tienes novio o novia?".

Un profesor de infantil ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter, donde se llama El Hematocrito, en el que critica la tendencia de los adultos de preguntar a los niños por si tienen alguna relación especial.

"Padres de niños y niñas pequeñas: no les digáis que tienen novios, por favor", ha avanzado en el primer tuit.

Aquí puedes leer el hilo completo, que se ha viralizado este fin de semana con más de 2.300 me gusta:

Una cosa que me saca de quicio. Padres de niños y niñas pequeños. No les digáis que tienen novios POR FAVOR. Un pequeño hilo — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

En el bus Le preguntaba una señora a un niño de 4 si tenía novio. El pequeño le dijo que sí, que Nerea era su novia. ¿Qué se consigue con eso? Ese niño verá a los chicos como amigos y a las niñas como nada o como novias. OS SUENA? — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

Eso que parece inocente es una manera de estereotipar y de sexualizar a los chavales que no tienen la culpa de que les queramos imponer esa visión tan coñazo y anticuada de las relaciones entre distintos géneros. — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

Además, otra cosa. Si con cuatro tiene novio y te hace gracia, con seis tiene novio y te hace gracia con ocho tiene novio y te hace gracia ¿Cuál es tu plan? ¿Decirle a los doce HEY NO ME HACE GRACIA QUE TENGAS NOVIO AHORA, de repente, porque sí? — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

Consejo pro. Yo cuando oigo que alguno de mi clase es novio o novia de alguien les digo: ah,¿vais al cine solos? ¿Vais a cenar solos?Los novios van a hacer cosas solos.Sin papás. Si vosotros no podéis es que estáis jugando a ser novios.Como cuando jugáis a ser policías o Batman. — El Hematocrítico (@hematocritico) 21 de septiembre de 2018

En general, el hilo ha sido muy bien acogido en la red social y muchos de los seguidores del profesor han contribuido a reforzar lo que dice con sus propias opiniones y experiencias, aunque también ha habido quien ha señalado que no está de acuerdo del todo con lo que dice.

Y si vamos a lo loco y entendemos que con 4 años no los podemos tratar como si tuvieran 30?



Porque cuando dicen "mira papá, soy Superman!" No hay que decirles "No, vuelas? Lanzas rayos por los ojos? No,verdad? Tu estas jugando a ser Superman"



Ridículo verdad? Pues eso. — Arturo Espinosa (@ACTV13) 21 de septiembre de 2018

Abuela : tienes novio en el cole?

Nieta 4'5 años: yaya, yo no necesito novio, yo me quiero sola, y los niños no me dejan tranquila

Mi cara cuando mi madre me lo contaba un poema!

Mi conclusión,lo estoy haciendo genial.Mi hija primero se quiere a ella, el día de mañana se verá — Sonia (@sSonHiHi) 21 de septiembre de 2018

Mañana, muy pero muy probablemente, seguirá pasando 😉 pic.twitter.com/JcAb9TfxP5 — Gabriela Pareja 💜 (@gaby_pareja) 21 de septiembre de 2018

No lo aguanto. No tiene edad para tener novio/a. tiene edad para tener amigos, igual que yo no soy su amiga sino su madre. A los 12 nos escandalizaremos pq se morrea con otro crío/a o se deprime por "amor". — Isabel Zapata Moreno (@eilish_zapata) 21 de septiembre de 2018

Yo no lo soporto que se lo pregunten a mi hijo, así que yo para descolocar cuando le dicen...¿Tienes novia? les digo... o novio,¿No? — Amalur (@amalur_) 21 de septiembre de 2018