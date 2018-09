Lo que debes saber si compras el pollo amarillo pensando que es mejor

¿Eres una de esas personas que, al llegar al supermercado, miras que el pollo tenga un color amarillento, pensando que es de mayor calidad? Pues debes saber que estás equivocado.

Joan Antón Rafecas, presidente de la Federación Avícola Catalana, asegura en una entrevista a La Vanguardiaque "el color amarillo del pollo es producido, única y exclusivamente por la alimentación". "No se trata de una cuestión de raza. Los que comen maíz son amarillos y los que comen trigo son de piel más blanquecina", afirma.

Por tanto, el color amarillo no es señal de que sea ecológico o de corral. En este sentido, Rafecas también derriba otro mito: que el pollo sea de corral no significa obligatoriamente que sea de más calidad. "Puede que tengan una alimentación más noble, con menos transgénicos, que crezcan más lentamente...", apunta.

Entonces ¿a qué se debe la creencia de que si el pollo es amarillo ha vivido más feliz y es de corral? El científico y divulgador José Miguel Mulet explicaba en julio a una entrevista en El País que "tradicionalmente asociamos el color anaranjado con la libertad del pollo, puesto que pica todo lo que se le pone a tiro, incluyendo flores silvestres, que son ricas en pigmentos que se acumulan en la grasa y la piel del pollo dándole ese color característico".

Pero la realidad es otra: "El color más amarillo o anaranjado del pollo significa simplemente que ha tenido una dieta con más carotenos". Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, explicaba en el mismo artículo que la zanahoria, las hojas de caléndula o el maíz, entre otros, sirven como colorantes que se pueden añadir a los piensos que comen y, dependiendo de su genética, "se fijarán mejor o peor en la carne del animal".

En ese mismo sentido, Ángel Martín, secretario general de Propollo, afirmaba en la Cadena Ser que "el pollo tiene sus orígenes en Asia". "En Asia no ha habido maíz, el maíz fue incorporado muchos siglos después. Por lo tanto, cuando le das al pollo una dieta más alta de maíz de lo que debe el pollo no lo asimila y lo deposita en la piel, por eso se pone amarillo. El color no supone que el pollo sea de corral o no de corral. El pollo de corral está certificado", zanja.