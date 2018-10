La prueba de eliminación del sexto programa de MasterChef Celebrity 3 (La 1) llevó a la actriz Paz Vega al límite. En ella se enfrentaba a María Castro, Ona Carbonell, Santiago Segura y Óscar Higares —quien fue finalmente el expulsado de la noche— y cada uno de ellos, al cocinado de una carne atípica.

La intérprete elaboró su plato, a base de carne de guanaco, pero antes de que llegara la valoración de los jueces, se vino abajo. Sus compañeros, tanto desde los fogones como desde la galería, intentaron darle ánimos y tranquilizarla. Sin embargo, su agobio fue a más: "Que me da el nervio, no lo puedo controlar".

La presentadora Eva González le preguntó si se encontraba bien. "Tengo como ganas de llorar", pudo decir antes de que se le saltaran las lágrimas. "No es nada, ni estoy mareada ni nada, es emocional. Qué vergüenza, por favor", añadió.

Menudo susto nos ha dado Paz, menos mal que finalmente la valoración ha sido positiva por parte de los jueces https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/B16WP1xzWG — MasterChef (@MasterChef_es) 14 de octubre de 2018

González se acercó hasta ella para consolarla y abrazarla y la actriz comenzó a calmarse. Vega pudo coger su plato y presentárselo a los jueces. Confesó que estaba nerviosa por competir con "cuatro cracks" y que uno de ellos se tuviera que ir.

"He roto después del cocinado", explicó más tarde ante la cámara. "No saco el plato porque me pongo a temblar, no puedo respirar, me da un agobio... lo que se llama un ataque de ansiedad", afirmó.

La valoración de su plato fue positiva y Vega se llevó también el consejo del chef Jordi Cruz: "Debes separar la competición de la cocina, porque te puede afectar mucho y no cocinar [...] El día que te abras de verdad nos enseñarás a una Paz mejorada".