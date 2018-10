Sergio Ramos pierde los nervios y la emprende a balonazos con un canterano

Sergio Ramos lleva horas recibiendo duras críticas en redes sociales por su comportamiento con su compañero Sergio Reguilón en el último entrenamiento del Real Madrid.

Tras un golpe involuntario, Ramos ha perdido los nervios por completo y ha propinado dos fuertes balonazos a Reguilón, canterano del equipo blanco.

La actitud del capitán del Real Madrid ha causado indignación en redes sociales, donde se han multiplicado las críticas contra él:

Sergio Ramos sigue acumulando puntos para el sorteo al balón de piedra para el jugador que peor cae en el mundo! — café bar Cantabrin (@Cantabrin_bar) 22 de octubre de 2018

Lo que más me sorprende de todo es que os echéis las manos a la cabeza y os sorpendais de lo que ha hecho Sergio Ramos... pic.twitter.com/RjNGw3LezS — Jaime Benítez (@JBS91) 22 de octubre de 2018

Sergio ramos deja a huevo que le critiquen. No aprende. — Luismi Palacios (@luismipalacios) 22 de octubre de 2018

A Sergio Ramos le tienen que bajar esos humos, no se puede ir así por la vida, dando balonazos. — No sé ni coger una raqueta, Hulio🤣 (@chus_md_20) 22 de octubre de 2018

Sergio Ramos.. Pobre canterano que sabe que no puede responderle porque no juega mas — 1899 🇺🇾 (@MathiasCasco7) 22 de octubre de 2018

Sigo a Sergio Ramos desde hace muchos años y su actitud de hoy me ha parecido bochornosa y lamentable, además de ser un pésimo ejemplo deportivo.

Eso no se arregla con un tuit donde comprometes al pobre chaval que sabes no va a ir contra tí.

Muy mal. — Sergio (@Sergetsus) 22 de octubre de 2018

Después del incidente, Ramos ha pedido disculpas. "Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa", ha escrito.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! 😜🤥😜🤥

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadridpic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de octubre de 2018

"Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!!", prosigue el tuit.