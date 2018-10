¿Qué son estos gatitos de plástico y por qué se está hablando tanto de ellos?

Un llavero con la cara de un gato hecha por una impresora 3D con plástico, cuyas orejas son puntiagudas y punzantes. Es el objeto con el que se están haciendo cientos de mujeres en España para sentirse más seguras al volver a casa. Diferentes colectivos y asociaciones los han anunciado como un objeto de "autodefensa feminista", utilizándolo sólo en casos de violencia. Por ejemplo, sirve para que las mujeres se defiendan de las agresiones sexuales por la calle.

Cada cierto tiempo —la última vez ha sido en marzo de este año— la Guardia Civil pone un tuit alertando del "peligro" de estos objetos. La publicación ha sido recuperada y muchas mujeres critican a los agentes en Twitter. "¿Quieres ser el más #cool del barrio pero llevarte una multa por este "juguetito"? No compres llavero peligroso", escribían.

Varias personas han contestado a la publicación visiblemente enfadadas, alegando que se trata de un objeto de autodefensa utilizado sólo por mujeres en momentos críticos. "No quiero ser la más cool del barrio, quiero que no me intenten agredir sexualmente", contestaba una chica.

Lo escriben en masculino porque está claro que estos gatitos rosas los compran sobre todo tíos de barrio que van de guays.#NOhttps://t.co/aHkt0pWNSw — Lena Prado ♀✊ (@Lena_Prado) 17 de octubre de 2018

"Este juguetito" nos hace sentir más seguras cuando caminamos solas por la calle, al contrario que vosotros. Así que, antes multadas que desempoderadas. https://t.co/8CR52VCsAc — NoraMMC (@NoraMMC) 17 de octubre de 2018

No quiero ser la más cool de barrio, quiero que no me intenten agredir sexualmente. https://t.co/mMf7W63geo — Tremendo Tramadol (@RoseLecter) 17 de octubre de 2018

Hola @guardiacivil, no pretendo ser la más cool del barrio. Solo pretendo intentar defenderme si algún día uno de vosotros intenta violarme como hizo vuestro compañero en San Fermines. Saludos. https://t.co/mKohPqDtGH — Sara Montesinos (@SaraMMP) 17 de octubre de 2018

Candela (nombre ficticio), que fabrica estos llaveros con otra compañera, se ha mostrado sorprendida: "Nosotras empezamos a fabricar este llavero para repartirlo entre nuestras amigas y gente cercana. Lo veíamos más como un símbolo de resistencia frente a la violencia a la que estamos expuestas día tras día. Lo adquieren principalmente mujeres. No se trata de ser cool o malote, sino de un acto de empoderamiento", afirma.

INSTAGRAM Gatos

Además, asegura que nadie lo adquiere como si fuese a comprar un arma: "Al fin y al cabo, no deja de ser un objeto de plástico que no tiene ergonomía para utilizarse así. Bien es cierto que en caso de una agresión, la legítima defensa es algo contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y cada cuál tirará de los recursos que tenga: las mujeres volvemos a casa con las llaves entre los dedos por si pasa algo. ¿Convierte eso las llaves en un arma? Este llavero no hace más daño que cualquier otro objeto. Querer criminalizar el mismo es querer demonizar el movimiento feminista, y sus símbolos de resistencia", concluye.

"La Justicia no protege a las mujeres"

De hecho, a principios de mayo, la plataforma educativa Robótiqu publicaba una foto de los llaveros, explicando que "la autodefensa feminista debería formar parte de la educación en los coles". Lo hacía después de la sentencia en la que se condenaba a 'La Manada' por un delito de abuso sexual, en vez de por violación: "Hemos visto que la justicia no protege a las mujeres. Esto significa que vamos a ser nosotras las que busquemos estrategias de empoderamiento y autodefensa. Por eso ofrecemos de manera gratuita estos llaveros para protegernos y sentirnos seguras al volver a casa por la noche".

Fuentes de la Guardia Civil señalan que los llaveros están considerados puños de pugilato, llamados también puños americanos y prohibidos por el reglamento de armas y el Código Penal. El Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993 del 29 de enero, en su artículo 4 sobre "armas prohibidas" prohíbe la fabricación y tenencia de llaves de pugilato. Candela alega que, si uno acude a la RAE, se define el puño americano como "arma de hierro en forma de eslabón, con agujeros por los que pasan los cuatro últimos dedos y que se usa para golpear". Sus productos no cumplen esas características.

Los colectivos y mujeres que los fabrican se defienden señalando que es un objeto que, hasta ahora, no ha sido penado y muchas mujeres han pasado hasta por el aeropuerto con él en sus llaves. "La ley prohíbe los puños de pugilato, pero es ambiguo, porque no especifica qué características tiene que cumplir para considerarse peligroso. La cuestión está en que es distinto un objeto peligroso que un arma: las armas quedan prohibidas pero los objetos peligrosos dependen del contexto y una actitud ofensiva", cuenta una de ellas, "además, la legítima defensa está permitida por el Código Penal, así que no te pueden multar por defenderte".