Pintar penes en el aire: la gracieta que ya han hecho dos pilotos de la Marina de EEUU

¿Qué haces si manejas un avión que suelta una estela en el aire? Pues si eres piloto de la Marina de Estados Unidos, pintar un pene.

Porque es la segunda vez que este organismo norteamericano está investigando la gracieta de uno de sus pilotos, que dibujó un falo en el aire, tal y como ha podido constatar en Twitter la cuenta @AirCraftSpots, que se dedica a monitorizar los movimientos de aviones militares en EEUU.

Esta vez ocurrió sobre el lago Sealton, al sur de California, donde, como vemos en la imagen, el piloto dibujó un pene canónico sobre el aire.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar 😂😂 pic.twitter.com/WgrgkKzRln