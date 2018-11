Agoney, sobre la vuelta de Los Javis a 'OT': "Si no había otras personas..."

La Academia de Operación Triunfo está revolucionada. El anuncio del despido de Itziar Castro y la vuelta de Los Javis como profesores de interpretación está dando mucho que hablar, tanto dentro como fuera del talent show.

Si hace unos días el actor Eduardo Casanova, que dirigió a Castro en la película Pieles, que le valió una nominación al Goya, rompía una lanza en favor de la intérprete; este viernes quien le ha mostrado públicamente su apoyo ha sido Agoney.

El extriunfito acudió a la gala LOS40 Music Awards 2018 y tuvo que abordar el tema de la semana. "He visto que Itziar estaba haciendo un trabajo estupendo... A mí me gustaría recibir clases de Itziar. Me parece una profesional excepcional; un trabajo limpio, que me parece muy importante; y cuida la salud y cuida el bienestar de los concursantes. Así que gracias, Itziar, por tu trabajo", dijo el intérprete de Quizás, al que también le tocó hablar del regreso de Los Javis.

Sobre los directores de Paquita Salas y La Llamada no fue tan claro. Sus palabras dieron lugar a segundas interpretaciones. "Si no había otras personas y ellos querían volver, pues guay por ellos, que les vaya muy bien, ¿no?", respondió el artista.

Las declaraciones llegan después de que esta semana el canario asegurase que dentro de la Academia había perdido su esencia. "OT me dio muchas cosas buenas y también me creo muchas inseguridades. Tantos consejos tantas veces 24 horas te cambia todo tu ser y pierdes un poco tu esencia", aseguró en una entrevista en ABC, en la que también dijo que se sentía orgulloso de su paso por el concurso: "Hice lo que sentía y todo era verdad".