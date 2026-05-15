Merz, canciller alemán, 'reabre fuego' contra Trump: "No recomendaría a mis hijos ir a EEUU"

Donald Trump parece (y solo parece) más calmado últimamente. Lleva días sin abrir nuevos fuegos mediáticos, ni siquiera en sus redes. Todo esto coincide con su crucial visita a China, donde ha sido recibido por el líder supremo, Xi Jinping.

Atrás quedan, de momento, sus mil y un enfrentamientos con España, Italia, Reino Unido, Cuba... y Alemania, país donde planea un muy importante recorte de la presencia de militares estadounidenses. Porque en las últimas semanas han sido constantes las andanadas verbales de Trump hacia el Gobierno teutón y vuelta.

Berlín no se ha callado, hasta el punto de hablar de una "humillación" a EEUU en Irán, y este viernes su canciller, Friedrich Merz, ha optado por 'reabrir fuego' a nivel retórico.

El jefe del Ejecutivo alemán ha asegurado durante un debate con jóvenes en el Congreso Católico de Würzburg que él "no recomendaría" a sus propios hijos que fueran hoy por hoy a EEUU. Y ha dado razones que, a buen seguro, sentarán muy mal a Trump y su gabinete.

"No recomendaría a mis hijos que fueran a Estados Unidos hoy en día, que se educaran y trabajaran allí, simplemente porque el clima social ha cambiado repentinamente", ha explicado Friedrich Merz.

Lo que es evidentemente una crítica al actual modo de acción de Trump ha sido rápidamente matizado por el propio político centroeuropeo. Aunque el matiz ha tenido otro matiz, a su vez. Para que se entienda, Merz ha señalado que es "un gran admirador" de EEUU, aunque "mi admiración no está aumentando en este momento", como ha ironizado, entre risas del público.

Pero luego son amigos...

En un tono más serio, intuimos, Merz y Trump han mantenido este mismo viernes una conversación telefónica tras concluir la agenda oficial del viaje por China del presidente norteamericano. Una "buena" llamada, ha matizado el mandatario democristiano.

Fuera ya del debate y a través de sus redes, el canciller alemán ha puesto de relieve que él y Trump "estamos de acuerdo en que Irán debe sentarse a la mesa de negociaciones ahora, en que debe abrir el estrecho de Ormuz, en que no se debe permitir que Teherán tenga armas nucleares".

Irán aparte, EEUU y Alemania han acercado una posible 'hoja de ruta' para encontrar una solución pacífica a la guerra en Ucrania, que va camino de los cuatro años y medio. Igualmente, han tratado de coordinar sus posiciones a modo de previa de la ya cercana cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara (Turquía) en julio. "Estados Unidos y Alemania son socios fuertes en una OTAN fuerte", ha zanjado Merz alejando aquí cualquier referencia a desencuentros entre él y Trump... que los hay y muchos.