El crucero afectado por un brote de gastroenteritis llega este sábado a A Coruña

El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis, causada por un norovirus, atracará este sábado en el puerto de A Coruña con treinta casos activos a bordo. Fuentes de Puertos han indicado a EFE que está prevista la llegada de la embarcación este sábado 16 de mayo, antes de su partida hacia Gijón.

El 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico de unos 90 años de edad por gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el barco.

El brote de norovirus obligó a confinar a las 1.750 personas que viajan en el crucero, que ya ha salido de la localidad francesa de Burdeos. Estaba previsto que hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada, y finalmente atracará este sábado en A Coruña a las 10:30 horas.

Treinta casos activos a bordo

El barco llega con 30 casos activos de gastroenteritis y será a la llegada al puerto cuando se determine si el pasaje puede desembarcar, como ya hizo en Burdeos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que se ha mantenido una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros. Agregan que la entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha autorizado el atraque.

Los servicios de Sanidad Exterior, dependientes del Gobierno, accederán al buque para su inspección rutinaria y análisis de la situación, tras lo que determinarán si es posible el desembarque de acuerdo a los protocolos de seguridad y salud pública. A las 20 horas el barco continuará hacia Gijón, como estaba previsto, para continuar posteriormente con destino Bilbao.

La Delegación del Gobierno y el resto de administraciones trasladan "un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". "Se continuará evaluando la evolución de la situación y manteniendo la coordinación entre administraciones", concluyen las mismas fuentes.