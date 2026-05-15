Mallorca ya no es para los mallorquines: el 47% de las casas a la venta están en el segmento de lujo y los locales venden para irse

Es el sueño de muchos... o de todos. ¿Quién no quiere una casa en Mallorca? Si bien la isla no ha presumido nunca de precios bajos, ahora puede hacerlo de precios imposibles. En la isla de Mallorca, según publica Focus, el mercado inmobiliario se está desplazando cada vez más al segmento del lujo. De hecho, en la actualidad la mitad de las propiedades disponibles pertenecen a este sector.

Según un informe de la consultora CBRE, consultado por el diario británico, el 47% de las propiedades en venta pertenecen ahora al segmento de lujo. Asimismo, y de acuerdo a los datos del periódico Mallorca Zeitung, el 38% de los proyectos actualmente en construcción o en comercialización pertenecen al mismo sector. Para demostrar esta realidad de una forma más visual, si cabe:

Las propiedades con una prima que oscila entre uno y tres millones de euros representan el 33% de la oferta.

Las propiedades de lujo inmobiliarias superiores a tres millones de euros ya alcanzan el 14%.

El número de propiedades con un precio superior a un millón de euros ha aumentado un 6% respecto a 2025.

Asimismo, y tal y como avanza el medio de comunicación, los inversores extranjeros son, probablemente, la mejor respuesta al fenómeno: el 41,7% de sus compras son para propiedades superiores a 500.000 euros. "Esto refleja tanto el alto nivel de precios como el claro enfoque de los compradores internacionales en los sectores de gama media, alta y de lujo del mercado inmobiliario".

El diario británico ha entrevistado a una mujer de 35 años que trabaja en una farmacia de Binissalem y su novio es profesor de baile autónomo. Juntos sueñan con una pequeña casa de campo en el interior de la isla, pero la remota propiedad ascendería a los más de 500.000 euros. "No queremos una casa de lujo junto al mar, solo un pequeño trozo de tierra donde podamos vivir con nuestro perro. Incluso con dos trabajos, nunca llegaremos a eso".

Hay un titular que ha llamado la atención en los últimos días y que refleja muy bien la difícil situación que envuelve a la isla balear. La Guardia Civil de la isla se vio obligada a intervenir después de encontrar al propietario de una barraca agrícola que alquilaba sus 8 metros cuadrados por casi 700 euros al mes. El lugar no reunía ninguna condición mínima de habitabilidad y estaba siendo explotado de forma irregular en el mercado inmobiliario.