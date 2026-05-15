Stuart Jones, farmacólogo, sobre el boom de los parches de bienestar: "Varios ni siquiera contienen los ingredientes que afirman incluir"

Los parches vitáminicos de la felicidad están de moda, pero, ¿realmente funcionan?. Según publica The Times, esta tecnología farmaceútica está bien establecida, poniendo de ejemplo los conocidos parches de nicotina o los parches de THS. Pero la cuestión está en si los principios vitáminos, como la tiamina para el estrés o la taurina para la energía, tienen los mismos efectos. Los expertos responden.

El profesor Stuart Jones, director del Centro de Investigación en Medicina Farmacéutica del King's College de Londres, presenta tres cuestiones clave a tener en cuenta en conversación con el medio de comunicación.

La piel está diseñada para mantener las cosas fuera de nuestro cuerpo. En este caso, "las moléculas deben ser lo sufiencientemente pequeñas para atravesarlas".

Algunos parches mezclan ingredientes sin pruebas de laboratorio adecuadas ni ensayos clínicos en humanos. Su laboratorio, asegura, ha descubierto que algunos parches "ni siquiera contienen los ingredientes que dicen incluir".

Según el periódico inglés, esto último es un problema serio en Reino Unido. Los parches de bienestar se venden en Gran Bretaña bajo la Normativa General de Seguridad de Productos, esto significa que los fabricantes deben asegurarse de que su producto sea seguro, no que funcione. La calidad es comprobada por la Agencia de Normas Alimentarias y supervisaba, de este modo, por un comité nutricional.

La falta de ensayos científicos no significa necesariamente que los parches no funcionen, explica, por su parte, Kelly Gilbert, exeditora de belleza de Vogue, en declaraciones al diario británico. "Las puntuaciones muestran consistentemente una mejora en la quema calórica cuando alguien lleva nuestro parche energético", explica.

Aun así, admite que podría constituir un elemento psicosomático: "Tu estado mental influye en tu esfuerzo físico antes de que empieces a moverte. Pero si ver el parche afecta cómo crees que te irá y te ayuda a mejorar. Eso es una victoria".

En España estos parches vitamínicos se pueden encontrar en toda clase de hipermercados y también se pueden obtener online. Más allá de estas formas de aliviar el estrés, es destacable un nuevo parche de supermercados Mercadona para evitar el acné que se ha hecho especialmente viral en los últimos meses. El precio de la caja de 24 parches es de 4,50 euros, uno de los atractivos del producto.