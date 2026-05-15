La Milla de Oro de Madrid, el barrio de lujo sin 'vida vecinal': "Se ha vuelto un espacio neutro y sin vida"

La Milla de Oro de Madrid nunca se apaga. Los deslumbrantes escaparates de las firmas más lujosas del mundo en la calle Serrano, los altos edificios que llegan al cielo de la calle de Goya o los eternos atascos en avenida de América son solo rincones de un barrio que cada vez parece menos eso, un barrio.

En cualquier zona de Madrid, los niños corren y juegan los domingos por la mañana, pero en Salamanca no. Los vecinos acuden al polideportivo a entrenar y nadar en las piscinas de verano, pero en Salamanca no. El pescadero, el carnicero o la costurera de toda la vida está donde ha estado toda la vida, pero en Salamanca no.

Alejandro Zanarte es representante de la Asociación de Vecinos Dalí del Distrito Salamanca. Llegó al barrio cuando tan solo era un niño, en la década de los setenta. El barrio que ve ante sus ojos es muy distinto al de su infancia. En el seno de la agrupación vecinal, dice que trabaja por la defensa de la convivencia, la vivienda y la vida del barrio. En conversación con El HuffPost lamenta que la vida de barrio "se está perdiendo completamente".

"En los últimos años se ha perdido el concepto de ciudad, de barrio y de distrito", lamenta. "El distrito se ha convertido en un espacio muy neutro, sin vida y sin relaciones vecinales. Todo esto tiene que ver con el modelo que se ha generado, especialmente con la gentrificación, la turistificación y la eventificación”, explica.

En apenas una década, el mapa del distrito ha cambiado por completo. Tanto es así que el 62% de los pisos en venta en el barrio supera los dos millones de euros, con un precio medio de 10.000 euros el metro cuadrado. Por detrás, Chamberí y el distrito Retiro, según los datos de un informe elaborado por la inmobiliaria Engel&Völkers, que lo sitúan como el barrio más caro no solo de la capital, sino de toda España.

No hay más que dar una vuelta por el portal de compra y alquiler de vivienda Idealista para confirmar estos últimos datos. El inmueble más barato para comprar es un estudio de 20 metros cuadrados en planta "semisótano" en el que el baño y la cocina son la misma habitación. Se encuentra en las inmediaciones de la plaza Manuel Becerra y se puede adquirir por el módico precio de 110.000 euros. Por su parte, entre los alquileres más baratos, se oferta un "estudio" de 17 metros cuadrados "exclusivamente para una persona" por 725 euros mensuales.

"Esto genera un proceso de precios altísimos, donde el acceso solo es posible para personas muy privilegiadas”, lamenta Zanarte. Él lo ejemplifica con "un caso real": "En la calle del General Pardiñas hubo un edificio de ocho plantas con dos pisos por planta y dieciséis familias. Fue comprado por un fondo de inversión y pasó a tener solo ocho viviendas, grandes, que se venden por entre dos y tres millones de euros". Para él, la vivienda familiar ha desaparecido.

Los que se tienen que marchar

Hay quien tiene la suerte de tener un piso en propiedad desde que el barrio era barrio, pero también están los vecinos que, ante la subida masiva de precios de alquiler, se han visto obligados a abandonar el barrio de toda su vida. "Un ejemplo reciente", expone Zarate: "Un piso de 90 metros cuadrados en la calle Lagasca que se alquilaba por 1.800 euros. El inquilino se fue y la propietaria tardó un solo día en alquilarlo de nuevo por 2.200 euros, explica el portavoz de la asociación vecinal del barrio. "Esto solo lo puede pagar quien puede pagarlo. A nuestros hijos les resulta imposible quedarse en el barrio o en el distrito".

"Se están produciendo varios procesos a la vez", señala, por su parte, Irene Quintáns, arquitecta urbanista, vecina del barrio y colaboradora de la Asociación Vecinal La Atenea de Guindalera. En conversación con El HuffPost, apunta a "un aumento de viviendas destinadas a usos temporales o turísticos, mayor rotación residencial y cambios en el tipo de vivienda". "Lo que se reduce es la presencia de población que permanece a largo plazo, que es la que sostiene la vida cotidiana del barrio"

En cuanto a las personas que se marchan del barrio porque no son capaces de sostener económicamente los altos precios de la vivienda, Quintáns explica que "no es solo una cuestión de subida de precios, sino también de falta de alternativas dentro del propio entorno".

Por su parte, Zarate critica los últimos movimientos del Ayuntamiento de Madrid: "No necesitamos más inversión inmobiliaria. Necesitamos inversión en vivienda asequible para bajar los precios y penalizar, en cierta forma, la inversión especulativa y los precios desorbitados". También, señala a la explosión del número de terrazas, "en pocos años hemos pasado a tener unas 350". "Hay que proteger el comercio de barrio y replantear el modelo de ciudad que se está fomentando".

Falta de movimiento vecinal

A pesar de todas las buenas voluntades, ambos representantes reconocen que es difícil levantar un movimiento vecinal real. "Es un barrio muy envejecido: entre el 22 % y el 25 % de la población es muy mayor. Además, hay pocos espacios donde la gente pueda encontrarse", explica Zarate. Más allá de la asociación que representa, en el barrio solo hay un par más, la de la calle Pilar de Zaragoza (La Atenea), y la de Fuente del Berro. "No hay apenas asociacionismo. Apenas quedamos asociaciones vecinales. Había una en Recoletos que desapareció y alguna muy pequeña en otras zonas", reclama.

Quintáns, de La Atenea, cree que la organización vecinal en el barrio Salamanca es "compleja" y "exige bastante implicación", "en un contexto de mayor rotación poblacional". En su entrevista con este periódico reconoce que para muchos vecinos del barrio la participación sigue siendo "muy importante".

En España, el barrio Salamanca de Madrid se ha consolidado como el epicentro de la inversión inmobiliaria del lujo. Madrid está de moda especialmente para el inversor latinoamericano. "Hay muchos venezolanos, mexicanos y colombianos con un poder adquisitivo muy alto. Esto ha disparado los precios", explica Zarate.

Piso y pasaporte por 500 euros

La década de las Golden Visa ha sido determinante para el barrio. Este permiso de residencia para extranjeros no comunitarios a cambio de la compra de inmuebles a partir de 500.000 se aprobó en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy y ha dado cobijo español a más de 20.000 extranjeros. Este 2025, el Gobierno de Sánchez las bloqueó para siempre, pero tal y como anteriormente se mencionó, el mayor número de visas concedidas en el distrito Salamanca de Madrid fueron para latinoamericanos, especialmente venezolanos.

Adrián Toquero, socio fundador de Lhotse Group, explica en un artículo para el diario El País antes que se eliminaran que "son gente que quiere invertir en España y no sabe cómo. En esta fórmula ven libertad de movimiento por Europa y, sobre todo, un resguardo seguro y confiable para sus inversiones". La formula es clara: piso y pasaporte por 500.000 euros.

España ha concedido en diez años 22.430 golden visa, y de los permisos, el 75% han sido concedidos a partes iguales a ciudadanos de países asiáticos (especialmente chinos) y de países europeos (Rusia, Ucrania y Reino Unido), según el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El 19% de todas las concedidas en España se encuentran en Madrid.

A día de hoy, y después de doce años de la entrada en vigor de la medida del gobierno popular, se nota mucho en las calles del barrio. "Hoy por hoy, el distrito de Salamanca es muy complejo y ha dejado de ser un distrito residencial como lo era antes", explica Zarate. "Más del 60 % de las viviendas vendidas superan el millón de euros. Recoletos es el barrio con el alquiler más caro de toda España", recuerda.

Desde los años ochenta, el barrio que le ha visto crecer ha evolucionado radicalmente. "Han cambiado los precios, los residentes y el entorno, especialmente con el impacto del Palacio de Deportes (ahora Movistar Arena), que genera una presión enorme", explican. "Hoy es un espacio muy comercial, con muy pocos residentes estables. Mucha gente solo pasa aquí tres o cuatro meses al año. En los últimos once años se ha perdido la esencia del barrio".

Y es precisamente por lo que lucha en el seno de su asociación. "Seguiremos peleando porque creemos en Madrid y queremos que cambie de concepto". Él apunta a las últimas políticas sociales como culpables de esta crítica situación para los vecinos del barrio Salamanca. "La vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en un activo financiero. Es inaccesible para la mayoría y solo se piensa en atraer turismo de lujo, lo que encarece toda la ciudad".

Por su parte, Quintáns enumera algunas demandas "concretas" por las que lucha desde la organización vecinal que representa: "Control efectivo de las viviendas turísticas, protección de la vivienda residencial y apoyo al comercio de proximidad, no solo como actividad económica sino como parte de la estructura cotidiana del barrio". Además, quiere que el Consistorio, encabezado por José Luis Martínez Almeida, refuerce algunos servivios básicos, como la biblioteca Manuel Alvar, que lleva cerrada desde abril de 2019.

"Madrid se parece cada vez más a ciudades como Miami o Las Vegas y ha perdido su identidad. Ha dejado de ser una ciudad acogedora para todos y solo lo es para quien tiene dinero. Recuperar la esencia social va a llevar muchos años, si es que se recupera", culmina Zarate, vecino de toda la vida, con claro pesimismo.