Emilio Delgado quiere prohibir la "turra sectaria" de los evangélicos en el Metro, uno de ellos le responde y él no puede evitar saltar

Los ciudadanos que cojan regularmente el Metro de Madrid lo sabrán bien. Se multiplica la red de 'pastores' evangélicos que lanzan sus sermones a grito pelado en los vagones del transporte público. Las escenas corren por las redes, pero la polémica también.

Entre los que han alzado la voz contra los que alzan la voz de forma desaforada en el Metro está Emilio Delgado, peso pesado de Más Madrid en la Asamblea y ahora posible baza de unidad de la izquierda.

El político ha defendido poner coto a estas prácticas en el transporte público. "No se trata de prohibir la libertad religiosa, ni de estigmatizar a todos los evangélicos", pero sí de evitar lo que califica como "turra sectaria", destacando que detrás de esos sermones hay intereses "ligados a la extrema derecha".

Las palabras de Emilio Delgado han llegado a las puertas de la cumbre evangélica que este viernes de San Isidro se ha celebrado en la plaza de toros de Vistalegre, en el barrio de Carabanchel (Madrid). Allí, los reporteros de Más Vale Tarde (laSexta) han preguntado a los asistentes al evento.

Entre reclamaciones de libertad, una persona ha querido 'responder' a Delgado. "¿Y qué pasa con la gente que canta y hace ruido?", apuntaba una mujer, mientras otros insistían en que mejor dar mensajes "evangélicos" que "entrar insultando como otros".

Desde el plató de Más Vale Tarde, Emilio Delgado no ha podido evitar dar réplica, alegando que el principal problema es que "por sus características", del transporte público "no te puedes escapar". "Vienes cansado de trabajar y te toca aguantar a alguien con la turra. El que va con los cascos no molesta a nadie, pero que tu no tienes por qué ser molestado ni te tienen que captar".

Y en respuesta a los que decían que el que entra con la guitarra puede molestar también, Delgado ha remachado que ese "no te quiere captar".

El político ha puesto el foco en este último asunto, porque considera que tras la "turra" acústica hay un interés de captación por parte de "un movimiento muy ligado a la extrema derecha" y con claros componentes de "estafa" por sus "promesas de curación o sanación a través de donativos".

"No se trata de restringir la libertad, sino de asegurar la convivencia de todos", ha culminado el político de Más Madrid, dando lugar a un encendido debate en el magazine de laSexta.