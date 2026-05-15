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Emilio Delgado quiere prohibir la "turra sectaria" de los evangélicos en el Metro, uno de ellos le responde y él no puede evitar saltar
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Emilio Delgado quiere prohibir la "turra sectaria" de los evangélicos en el Metro, uno de ellos le responde y él no puede evitar saltar

Este viernes, la plaza de toros de Vistalegre (Madrid) ha acogido una multitudinaria cumbre evangélica tras la creciente polémica en la capital.

Miguel Fernández Molina
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Emilio Delgado, en su reciente acto junto a Gabriel Rufián
Emilio Delgado, en su reciente acto junto a Gabriel RufiánEuropa Press via Getty Images

Los ciudadanos que cojan regularmente el Metro de Madrid lo sabrán bien. Se multiplica la red de 'pastores' evangélicos que lanzan sus sermones a grito pelado en los vagones del transporte público. Las escenas corren por las redes, pero la polémica también.

Entre los que han alzado la voz contra los que alzan la voz de forma desaforada en el Metro está Emilio Delgado, peso pesado de Más Madrid en la Asamblea y ahora posible baza de unidad de la izquierda

El político ha defendido poner coto a estas prácticas en el transporte público. "No se trata de prohibir la libertad religiosa, ni de estigmatizar a todos los evangélicos", pero sí de evitar lo que califica como "turra sectaria", destacando que detrás de esos sermones hay intereses "ligados a la extrema derecha".

Las palabras de Emilio Delgado han llegado a las puertas de la cumbre evangélica que este viernes de San Isidro se ha celebrado en la plaza de toros de Vistalegre, en el barrio de Carabanchel (Madrid). Allí, los reporteros de Más Vale Tarde (laSexta) han preguntado a los asistentes al evento.

Entre reclamaciones de libertad, una persona ha querido 'responder' a Delgado. "¿Y qué pasa con la gente que canta y hace ruido?", apuntaba una mujer, mientras otros insistían en que mejor dar mensajes "evangélicos" que "entrar insultando como otros".

Desde el plató de Más Vale Tarde, Emilio Delgado no ha podido evitar dar réplica, alegando que el principal problema es que "por sus características", del transporte público "no te puedes escapar". "Vienes cansado de trabajar y te toca aguantar a alguien con la turra. El que va con los cascos no molesta a nadie, pero que tu no tienes por qué ser molestado ni te tienen que captar". 

Y en respuesta a los que decían que el que entra con la guitarra puede molestar también, Delgado ha remachado que ese "no te quiere captar".

El político ha puesto el foco en este último asunto, porque considera que tras la "turra" acústica hay un interés de captación por parte de "un movimiento muy ligado a la extrema derecha" y con claros componentes de "estafa" por sus "promesas de curación o sanación a través de donativos".

"No se trata de restringir la libertad, sino de asegurar la convivencia de todos", ha culminado el político de Más Madrid, dando lugar a un encendido debate en el magazine de laSexta.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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