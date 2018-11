El Gran Wyoming ha comenzado El Intermedio de este lunes de una manera muy poco habitual. El presentador se ha visto obligado a abordar en los primeros minutos del programa delaSexta la polémica provocada por un sketch que Dani Mateo protagonizó en él la pasada semana. El humorista se sonaba los mocos en una bandera de España, lo que ha provocado mucha tensión, especialmente en redes sociales.

Wyoming ha asegurado que "no había intencionalidad política ni ningún posicionamiento" detrás de ese chiste. "Era solo humor. Pensado para hacer reír. Pero si la broma no funciona y en lugar de risas provoca crispación, no tenemos ningún problema en pedir disculpas sinceras a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos".

Acto seguido, el presentador ha reiterado que "nuestra intención no era ofender" y ha revelado que la polémica "ha acarreado al menos tres consecuencias. La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta laSexta. La segunda es el ensañamiento que se ha producido contra nuestro compañero Dani Mateo. Y la tercera y más desagradable es que una vez más yo tenga que dar la cara por él".

En ese momento, Mateo ha hecho acto de presencia y El Gran Wyoming ha hecho como que le leía la cartilla: "Dani Mateo, metegambas, ¿ya se te ha pasado el resfriado?". "Sí, se me ha pasado de golpe. Ahora solo sorbo los mocos", ha replicado el humorista, en una referencia irónica al constipado del que se alivió en la bandera de España.

Mateo se ha dirigido a la audiencia para explicar que él ni siquiera escribe "los guiones", así que "soy más tonto de lo que pensáis".

El tuit con el que el programa ha reflejado su respuesta a la polémica, por otra parte, ha generado cientos de comentarios en apenas unos minutos. Más allá de los insultos que algunos siguen dedicando al programa y sus artífices, entre las reacciones al tuit hay cierta decepción por parte de la audiencia del programa debido a las disculpas entonadas este miércoles:

El otro dia ofendisteis a los fachas por hacer humor, hoy nos habéis ofendido a los demás pidiendo disculpas, decepcionante lo vuestro. — Que sigue el juego (@fdt_10) 5 de noviembre de 2018

#ladecepció...vaya recogida de cable. Si este era el programa progre y de izquierdas yo me bajo — resacao2 (@resacao2) 5 de noviembre de 2018

Que tengáis que pedir perdón por hacer humor, sea bueno o malo, guste o no, ya dice mucho de cómo va este país... Miedito... — Alicia (@Galiceneiber) 5 de noviembre de 2018

Entiendo q os obligan a pedir perdon pero desde luego no teneis q pedir perdon y menos a toda esa tropa de seres faltones e ignorantes. — silvia (@chikititadimexq) 5 de noviembre de 2018

El humor es el humor. Yo me lo tomo bien siempre dentro del humor si no la vida seria aburrida. Jjjj aunque sea humor malo jjjjj — Increible (@cansadodetodo3) 5 de noviembre de 2018

Ya no se puede hacer humor ni nada. Por que se ofende si hablamos se ofende. 🤔 por todo nos ofendemos. No se pero este no es el camino.En España antiguamente se an hecho sketch peores y no se ofendan tanto ahora tenemos la piel muy fina y todo nos ofende. 🤔 — De Tena (@RubnDeTena2) 5 de noviembre de 2018

Pues estoy totalmente en contra. Esto sí me ofende y no el sketch del otro día. Muy mal. Y ahora mismo dejo de ver el programa de hoy, y eso que venía una interesante entrevista de @a_lo_gonzo

Nos mean y se la sacudimos. Pues no — Dalaienator (@Dalaienator) 5 de noviembre de 2018

También hay quien ha aplaudido la decisión del programa de responder a la polémica con unas disculpas: