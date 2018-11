En la Academia de Operación Triunfo se dan clases de técnica vocal, de interpretación, de coreografía... y, desde la pasada edición, también de yoga. Xuan-Lan es la encargada de impartir esta disciplina que, tal y como explica,"combina una parte física y una parte filosófica, lo que hace que sea mucho más que un deporte".

Xuan, que acaba de publicar Yoga para mi bienestar (Grijalbo), ha estado charlando con El HuffPost sobre su función en la Academia, sobre la diferencia entre esta edición y la pasada y sobre su desliz al desvelar información del exterior a los concursantes hace unas semanas.

El año pasado te convertiste en la primera profesora de yoga en la Academia de Operación Triunfo. ¿Con qué misión y objetivo te llamaron?

El mismo que cuando voy a dar cualquier clase de yoga. Ayudar a mis alumnos a aprender a relajarse y conectar con sus emociones. El suyo es un entorno cerrado donde las emociones suben y bajan muy fácilmente. Hay mucha presión, hay mucho bajón, hay una convivencia que no siempre es fácil, hay una exigencia por las galas semanales y además están distanciados de la familia. Todo esto crea un paquete que a veces se queda en el estómago, y crea un nudo, cansancio y estrés. El yoga puede aportarles lo mismo que a cualquier persona que va a clase de yoga y el programa entendió que había esta necesidad. No puedes sólo ensayar y ensayar e ir a tope, de lunes a domingo, con muuuchas clases. Hay que aprender técnicas para gestionar todo este estrés, porque si no te lo llevas directamente al escenario y se nota.

¿Cuáles suelen ser sus puntos débiles?

Tienen tantas ganas de aprender, de avanzar en el programa y de ganar que lo dan todo desde el principio, y se cansan. Para eso tienen una serie de profesores que les advierten si su voz se está cansando, si el cuerpo no responde de la misma manera, si hay tensiones dentro del grupo... todo esto se ve fácilmente en el canal 24 horas. Pero no te lo puedes imaginar hasta que no estás dentro. Hasta ellos mismos, que siguieron el programa el año pasado, reconocen ahora que es mucho más duro estar encerrados y trabajar siete días a la semana, y tener que salir luego sonriendo, cantando, bailando y sacando todo lo aprendido de la mejor manera posible. Mi papel con ellos consiste en enseñarles técnicas de respiración antes de subir al escenario, a descansar en los ratos libres que tengan, a reconocer cuándo están cansados, estresados o sienten angustia...

¿Notas diferencia (en su disposición o actitud) entre los concursantes de la pasada edición y los de la actual?

Sí, porque son chicos distintos. Son personas distintas, simplemente. No se puede reproducir exactamente lo que pasó el año pasado con este grupo. Somos humanos, tenemos cada uno nuestro carácter y nuestras expectativas.

YOUTUBE/OPERACIÓN TRIUNFO Xuan (a la izquierda), durante una clase de yoga con los jóvenes de OT 2018.

Dicen que en la edición de este año falta chispa, carisma.

No es algo que yo pueda apreciar desde mi punto de vista como profesora de yoga. En mis clases son bastantes serios y dedicados.

¿Con quién conectaste más en la pasada edición?

Es muy difícil, les tengo mucho cariño a todos. Son muy monos, son grandes artistas. Son concursantes todavía, pero, como buena profesora, no puedo decir nada.

¿Crees que también le vendría bien el yoga a los profesores, al jurado e incluso a Roberto Leal?

Bueno, ¡Roberto Leal es taan profesional y multitalento! En realidad depende de cada uno el ir a buscar la disciplina. El año pasado hice una clase con todos los profesores que pudieron y estuvo muy bien. Vinieron Noemí, Magalí, Mamen... Fue la última clase de yoga con los finalistas y fue muy, muy bonito. Espero tener la oportunidad de volver a hacer lo mismo este año.

Esta fue la última clase de yoga de 'OT' 2017, en la que más de uno se emocionó:

¿Sabes si alguno de ellos sigue practicando yoga?

Estoy en contacto con algunos de ellos y no tienen mucho tiempo de practicar las asanas [posturas] como tal, tienen agendas superintensas y no les queda tiempo para nada. Pero algunas técnicas sí que las han mantenido para momentos puntuales y los que me lo comentan me dicen que lo intentarán cuando puedan.

¿Y quiénes son?

Ah, esto no puedo decírtelo. Es su vida privada.

Bueno... hace un mes metiste la pata al contar que Montserrat Caballé había muerto.

Ahhh, sí.

¿Te cayó mucha bronca por ese despiste?

No, porque realmente fue un tema de timing. Montserrat Caballé murió la semana después de que entraran ellos, y yo no caí en el tema de las fechas. Como era Halloween hice una playlist de artistas que habían muerto: Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, y también metí el dúo de Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Quise hacerme la chula. Fue Miki quien se dio cuenta. Pero fue por pocos días. Fue un despiste mío y la dirección me dijo: "Ups, Xuan, te has equivocado". Pero nada más. No fue intencionado.