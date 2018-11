El alcalde de Alcorcón (PP) compara Madrid Central con el Muro de Berlín

El alcalde de Alcorcón, David Pérez García, ha comparado este viernes por la mañana el proyecto Madrid Central con la construcción del Muro de Berlín en Alemania y ha sido objeto de las mofas de Twitter.

"A los comunistas les gusta mucho levantar muros e impedir a la gente moverse libremente", ha afirmado en la publicación. Las respuestas no se han hecho esperar.

No es la primera vez que David Pérez es protagonista de una de estas polémicas. En 2016, Podemos rescató un vídeo en el que llamaba a las feministas "rancias". "Me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, radical, totalitario vigente que está influyendo en las legislaciones", dijo al comienzo del congreso en el que se encontraba.

"Sigue habiendo un movimiento feminista imponiendo, que es lo que le gusta a esos movimientos que son mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas". Varias personas le contestaron lo que era sorprendente era que personas como él existiesen en el siglo XXI.

1 de cada 4 mujeres reconoce haber sufrido algún tipo de agresión en su vida. Para el alcalde Alcorcón (PP) el problema es el feminismo.Asco pic.twitter.com/IzOEtuwjGx — Íñigo Errejón (@ierrejon) 26 de noviembre de 2016

Cuando los grupos políticos y varios usuarios de Twitter le afearon sus declaraciones, contesto diciendo: "Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE".

Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE. — David Pérez García (@davidperez) 26 de noviembre de 2016

Pero la cosa no queda ahí: al tener lugar un incendio en 2013 en El Molar, los bomberos y las brigadas forestales actuaron rápido y lograron evitar que se extendiese y alcanzara las viviendas de los pueblos. Hubo siete helicópteros que se retiraron sobre las ocho de la tarde e intervinieron dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid.

Pero, a pesar del despliegue, Pérez no dudó en destacar la "protección de la Virgen del Remolino", gracias a la cual "las casas de El Molar se han salvado de arder".

Gracias a la eficacia de los #bomberos@112cmadrid y a la protección de la Virgen del Remolino las casas d El Molar se han salvado de arder — David Pérez García (@davidperez) 20 de julio de 2013

A mediados de noviembre, David Pérez fue reprobado por el pleno municipal nada más y nada menos que por cuarta vez durante su mandato. Algunos de los grupos políticos han exigido su dimisión por su posible vinculación con la trama Púnica tras unas declaraciones manifestadas por el exgerente de Waiter Music, José Huerta.

Otra de las polémicas de las que ha sido protagonista es la censura de una obra que suponía una crítica a su persona. Se trataba de la obra Tú eliges, del artista Paco Sevilla, que fue retirada de una exposición en el teatro municipal debido a que mostraba a Pérez dentro de una rotonda en la que se pregunta al espectador si le "botaría".