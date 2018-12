El programa Salvados de La Sexta emite este domingo uno de sus capítulos más esperados. Titulado Conociendo a Vox, Jordi Évole y su equipo se adentrarán en las tripas de un mitin del partido de Santiago Abascal. Y todo eso pese a que el político sacó pecho de haber vetado a ese programa.

"El mismo Évole, que nos ha puesto pringando y luego nos pide una entrevista. Y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos", se le ve decir a Abascal.

Évole ha estado este viernes en Al Rojo Vivo contando más detalles sobre qué se verá el domingo en el programa. Y ha hecho una advertencia: que nadie se espere un episodio contra Vox porque no lo será.

"Yo quiero aclarar que quien espere ver un programa anti-Vox... no es un programa anti-Vox. Hemos hecho una cosa que puede ser arriesgada, pero la hemos querido hacer así porque pensamos que con el ataque furibundo contra Vox no se consigue mucha cosa", ha explicado el periodista.

"Lo que hemos hecho es enseñar los discursos de sus líderes y escuchar las opiniones de sus votantes. Y creemos que con eso uno se hace una idea bastante fiel de lo que es Vox. Y pensamos que así se puede ser más eficaz que de una manera más virulenta", ha indicado.

Évole ha explicado que él no estuvo físicamente en los mítines de Vox porque, si hubiese ido, el partido hubiese sabido de inmediato que era el equipo de Salvados. Pero asegura que han estado presentes en todos los mítines de la última semana de campaña electoral en Andalucía.