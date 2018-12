Jordi Évole desvela cómo 'Salvados' se coló en los mítines de Vox

"El mismo Évole, que nos ha puesto pringando y luego nos pide una entrevista. Y nos permitimos el lujo de decirle que no sólo no le damos la entrevista, sino que no le acreditaremos en nuestros actos". Esta es la frase de Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, con la que el programa Salvadosde LaSexta, presentado por Jordi Évole, ha promocionado el programa de este domingo, titulado Conociendo a Vox.

Junto a Abascal aparecía un rótulo en el que se puede leer lo siguiente: "Dijeron que no podíamos pasar pero ya estábamos dentro".

Pero, ¿cómo lo hicieron?

El propio Évole ha explicado la estrategia que siguió el equipo del programa para poder entrar en los actos del partido de ultraderecha sin ser expulsados. Lo ha hecho en un artículo publicado en La Vanguardia titulado Vox al natural:

"Como pensamos que el fenómeno era muy potente, y con un interés informativo indudable, decidimos igualmente entrar en los actos haciéndonos pasar por otro medio. No es la forma que nosotros hubiésemos querido. Pero así hemos logrado hacer un retrato al natural de Vox. Sin colorantes ni conservantes. Hemos grabado los discursos de sus líderes y la opinión de sus seguidores, y así hemos intentado entender por qué les votan"

En dicho artículo también adelanta que, para el reportaje, se entrevistó con Carlos Herrera, presentador del programa Herrera en COPE, de la Cadena COPE, que, según Évole, es líder en Andalucía. "Pequeños detalles que pueden ayudar a entender lo que ha pasado en el sur. Igual lo tendría que haber tenido en cuenta Susana Díaz, que rechazó ser entrevistada por Herrera la última semana de campaña".