"Me parece muy triste": Indignación por esta petición de Cepeda en Twitter

Luis Cepeda, uno de los concursantes más carismáticos de Operación Triunfo 2017, está recibiendo miles de críticas por pedir en su cuenta de Twitter "un cartelito así guay para Instagram".

El cantante, que empieza este año la gira de su disco Principios, se ha dirigido a sus fans para que trabajen gratis para él.

"Hola, ¿alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos?", ha preguntado en Twitter, red social en la que tiene más de 260.000 seguidores.

Una publicación que ha recibido casi 1.000 respuestas, la gran mayoría negativas y críticas.

Hola, alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para IG con todos los conciertos? 😂 — Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

"Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello", un mensaje que ha propiciado una respuesta de Cepeda que ha sido aún más criticada que el primer tuit.

Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello. — Christian Le Freak (@ChrisLeFreak) 4 de enero de 2019

"Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10mil€ porque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento", ha escrito.

Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10mil€ porque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento 🙋🏻‍♂️ — Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 4 de enero de 2019

Esta última publicación ha recibido más de 800 respuestas. La más repetida es la crítica a que pida trabajo gratis cuando él es un artista y vive de que las personas compren sus discos y paguen por sus conciertos.

Me gasto 25 pavos en un par de sandwiches y rechazo ofertas publicitarias de +10k€ todos los días pero luego tengo los santos cojones de pedir el cartel de mi gira gratis porque para qué pagar a alguien para que haga su trabajo verdad pic.twitter.com/yFRLGokOF6 — RetrAshado (@RetrAshado) 4 de enero de 2019

Hola, Cepeda. Como estás tan a favor de que la gente trabaje gratis (a cambio de ser mencionado) me he descargado tu disco de forma pirata. Pero no te preocupes que aquí tienes tu mención: @cepedaoficial.

Un saludo. pic.twitter.com/Xrn4CLvlUP — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 4 de enero de 2019

Que paguéis por los trabajos, caraduras. Que hagáis favores a vuestra puta madre. https://t.co/pIQ8Filx05 — Colette (@cosasdecolette) January 4, 2019

Hola, me puedes hacer un concierto en la plaza de mi pueblo por mi cumple, es la semana que viene, te menciono en instagram como autor. ¡Gracias! 💜 #PayForArt — Meh Producciones! (@MehProducciones) 4 de enero de 2019