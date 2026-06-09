La cara de Mañueco cuando Carlos Martínez, del PSOE, le sirve "la cena" en referencia al pacto con Vox

Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León, durante una intervención en las Cortes.

El secretario general del PSOE en Castilla y León Carlos Martínez ha protagonizado unos de los momentos de este martes durante su intervención en las Cortes. Durante una de sus intervenciones, el socialista le ha preguntado "¿en qué mundo vive?" al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco.

"Ustedes no tienen vergüenza", ha acusado Martínez a los parlamentarios populares, para seguidamente sacar un papel con las peticiones que Vox remitió la legislatura pasada al Partido Popular para aprobar los presupuestos.

En aquella ocasión, Mañueco estrujó haciendo un "gurruño" con la hoja, tal como lo calificaron desde Vox. Ahora, el líder socialista en Castilla y León lo ha traído a colación. "¿Sabe lo que es esto?", le ha preguntado al presidente castellano y leonés.

"A lo mejor le suena más así", ha añadido, arrugando el papel y convirtiéndolo en una pelota. "¿Sabe lo que es? Su cena", ha afirmado Martínez, que acto seguido ha colocado la bola de papel sobre la bandeja donde descansan los vasos de agua de los atriles.

"Que le aproveche, señor Mañueco"

"Dos años después, esa es la cena fría que le ha servido de coartada para seguir aferrado al sillón", ha acusado Martínez a Mañueco, quien gobierna en Castilla y León en coalición con Vox.

La cara de Mañueco, que apenas ha pestañeado, lo ha dicho todo. "Usted se ha tragado todos sus principios con este documento", ha señalado el socialista, que ha repasado todo lo que, a su juicio, son incongruencias pergeñadas por el gobierno del PP y Vox.

"Usted hoy, con este gurruño, se lo tiene que cenar, con sus principios, con sus valores. Esa es la realidad, y con esto se comen el futuro de Castilla y León. Que le aproveche, señor Mañueco", ha sentenciado Martínez.