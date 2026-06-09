Cambian la página de Wikipedia de Julián Álvarez tras el revuelo del Real Madrid y Atlético

Las redes sociales han estallado después de que el Real Madrid haya sacado un comunicado oficial para anunciar que el club blanco ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por su máxima estrella, Julián Álvarez.

Asimismo, afirmaban que el club colchonero ha rechazado la oferta "tras estudiarla" y que, por ello, se remite a la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que ronda los 500 millones de euros.

La red social X se ha convertido en un auténtico caos, con miles y miles de usuarios —tanto del Real Madrid como del Atlético y del Barcelona, equipo que también pretende a la 'Araña'— alucinando con que la directiva haya lanzado un comunicado únicamente para anunciar que la oferta se ha realizado.

Muchos lo han visto como una manera de Florentino Pérez —que revalidaba como presidente del club tras ganar las elecciones este domingo ante Enrique Riquelme— de hacer público que había cumplido su promesa. La promesa está cumplida, pero muchos aficionados blancos se han mostrado indignados por el temor a que este verano no haya un fichaje "galáctico".

En el programa Horizonte, de Cuatro, presentado por Íker Jiménez, Florentino Pérez, durante su campaña electoral, hacía oficial que el martes —es decir, hoy— haría la mayor oferta que ha hecho nunca el club: "Voy a hacer una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones por lo menos".

Negó entonces que fuese Olise o Haaland: "No es Olise, es un gran jugador pero no es; no es Doku, no es Haaland, no es Kane... Pero juega de la media para arriba. Y no es de la Premier. Es un Galáctico total. Pero primero hablaremos con el club, no haremos lo que ha hecho este señor".

Para muchos, ya palabras vacías. Mientras tanto, un usuario ha editado el perfil de Julián Álvarez en Wikipedia y ha puesto, a modo de broma, que su equipo actual es el Real Madrid. Pronto desaparecerá, pero pocos se habían dado cuenta de este detalle.

Solo se ha editado ese apartado, ya que en la biografía sigue apareciendo su club real, el Atlético de Madrid, que ha aparecido en X para contestar al comunicado lanzado por el club blanco y le ha bastado para reaccionar con cinco emojis: 😂😂😂😂😂.